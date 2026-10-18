Gezielte Ausschreitungen gegen Machtzentren

PARIS (dpa-AFX) - Die massiven Ausschreitungen in Frankreich haben laut Premierminister Sébastien Lecornu die Schaltzentralen des Landes zum Ziel gehabt. "Es ist offensichtlich, dass die Machtzentren in Paris ins Visier genommen wurden: der Élysée-Palast, der Regierungssitz, die Nationalversammlung", sagte Lecornu nach einer Krisensitzung der Regierung am späten Abend. Er prangerte ein "entsetzliches Ausmaß an Gewalt" an.

Landesweit hatten am Samstag in Frankreich Hunderttausende protestiert, dabei kam es teils auch zu Ausschreitungen. Lecornu zufolge wurden 1.200 Menschen festgenommen.