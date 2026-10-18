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    Berlins CDU-Landeschef nennt Sondierungspapier 'Kapitulationserklärung'

    Für Sie zusammengefasst
    • Evers nennt das Papier eine Kapitulation vor Links
    • Linke setze sich bei Wohnungsplänen klar durch
    • Beim Thema Sicherheit fehle jede konkrete Antwort
    Berlins CDU-Landeschef nennt Sondierungspapier 'Kapitulationserklärung'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Berlins CDU-Landeschef Stefan Evers hat das rot-grün-rote Sondierungspapier scharf kritisiert. "Das Sondierungspapier ist vor allem eines: eine Kapitulationserklärung von SPD und Grünen vor einer radikalen, in Teilen antisemitischen Linkspartei", erklärte Evers, der auch Fraktionschef der CDU im Abgeordnetenhaus ist. "Unterschrieben trotz der bundesweiten Widerstände in den eigenen Reihen. Ein Dammbruch, der das politische Koordinatensystem in Deutschland zugunsten der Extreme verschiebt."

    Nach Einschätzung von Evers setzte sich die Linke als Wahlsiegerin mit ihren zentralen Forderungen durch. "Allen voran bei der Vergesellschaftung von Wohnungen, für die Milliarden ausgegeben werden sollen, ohne dass dadurch eine einzige neue Wohnung entsteht." Berlin fehlten Hunderttausende Wohnungen. "Doch statt neue zu bauen, werden Investoren abgeschreckt und in Größenordnungen neue Bürokratie aufgebaut. Das verschärft die Wohnungsnot, statt sie zu bekämpfen."

    Beim zentralen Thema der Sicherheit bleibe das Papier jede Antwort schuldig, so Evers. "Wie wir Kriminalität wirksamer bekämpfen, unsere Polizei stärken und die Menschen in dieser Stadt vor kriminellen Clans und Islamisten schützen können, spielt erkennbar keine Rolle."/kr/DP/zb






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