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    Bericht

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    Ukraine greift Ölhafen in St. Petersburg an

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine griff St. Petersburg mit Drohnen an
    • Ölterminal brannte, auch Rechenzentrum getroffen
    • Russland meldet 126 abgewehrte Drohnen, keine Opfer
    Bericht - Ukraine greift Ölhafen in St. Petersburg an
    Foto: Emphyrio - pixabay

    MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine hat russischen Angaben zufolge mit Dutzenden Drohnen Ziele in St. Petersburg angegriffen, darunter ein Ölterminal im Hafen und ein Rechenzentrum. Das Militär habe in der Region 126 ukrainische Drohnen abgewehrt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf Gouverneur Alexander Drosdenko. Es gebe keine Opfer.

    In der Anlage des Ölterminals sei ein Feuer ausgebrochen, sagte demnach der Gouverneur der Stadt, Alexander Beglow. Das genaue Ausmaß der Schäden blieb zunächst unklar. Im Internet kursierten nicht unabhängig bestätigte Videos, die dort einen großen Brand zeigen sollen.

    Berichte: Angriff auf Brücke in St. Petersburg

    Ukrainische Medienberichte, wonach Videos einen Treffer auf einer achtspurigen Brücke in St. Petersburg zeigten, bestätigte die russische Seite zunächst nicht. Russland hatte jüngst eine Brücke in der ukrainischen Hauptstadt Kiew getroffen.

    Das getroffene Rechenzentrum gehört dem Tass-Bericht zufolge der Internetfirma VK, die ein in Russland beliebtes soziales Netzwerk betreibt. Der Flughafen St. Petersburg setzte aufgrund des ukrainischen Angriffs Tass zufolge zeitweise seinen Betrieb aus; Passagiere und Mitarbeiter wurden an sichere Orte gebracht.

    Die Ukraine wehrt sich seit mehr als viereinhalb Jahren mit westlicher Unterstützung gegen einen russischen Angriffskrieg. Kiew greift dabei auch immer wieder Ziele in Russland fernab der Front an, um Moskau die Fortsetzung des Kriegs zu erschweren./jbz/DP/zb





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