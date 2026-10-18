Bund muss Nahverkehr 'solide finanzieren'

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) wirft dem Bund Versäumnisse bei der Sicherung des Nahverkehrs auf der Schiene vor. "Die Lage im Nahverkehr bleibt ernst", sagte Krischer der Deutschen Presse-Agentur. Der Bund habe zu lange zugesehen, statt rechtzeitig für eine verlässliche Finanzierung zu sorgen. "Wer einen leistungsfähigen Nahverkehr will, muss ihn auch solide finanzieren."

Hintergrund des Konflikts ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, der im März die sogenannte Trassenpreisbremse gekippt hatte, durch die Unternehmen im Schienenpersonennahverkehr von stark steigenden Trassenpreisen ausgenommen waren. Nun soll diese Schienenmaut im kommenden Jahr um fast 8 Prozent steigen.