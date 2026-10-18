Nach Protesttag in Frankreich werden Schäden sichtbar

PARIS/LIMOGES (dpa-AFX) - In Frankreich stehen die Menschen am Tag nach der Gewalt und Plünderungen bei Protesten in vielen Städten des Landes erschüttert vor den Verwüstungen. Im Zentrum von Paris waren viele Straßen mit Unrat, herumgeworfenen Fahrrädern und Gegenständen aus geplünderten Läden übersät. Außerdem waren die Spuren der von Randalieren gelegten Bränden vielerorts sichtbar. Die Stadtreinigung war seit der Nacht im Dauereinsatz, um in der Hauptstadt auf den Straßen und Plätzen aufzuräumen. Ähnlich sah es in Marseille oder Lyon aus.

Im zentralfranzösischen Limoges wurde das Ausmaß der Zerstörungen an dem historischen Rathaus sichtbar. Randalierer hatten das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in Brand gesetzt. "Dank der Einsatzmaßnahmen konnte der hintere Teil des Gebäudes gerettet werden", sagte der Präfekt des Départmenet Haute-Vienne, Maurice Barate, dem Sender BFMTV. Die Flammen, die seinen Angaben nach von Wind angefacht wurden, hatten hoch in den Nachthimmel gelodert. Erst am Morgen war der Brand unter Kontrolle. Unter Tränen hatten Rathausbeschäftigte am Abend vor dem brennenden Gebäude gestanden.

Auch Politiker reagierten am Tag nach den Ausschreitungen empört und erschüttert. "Mir fehlen die Worte, um zu beschreiben, was ich mir in dieser Stadt niemals hätte vorstellen können, zu erleben", sagte der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan. "Das ist mehr als nur Bestürzung." Horden von Randalierern und Plünderern hätten das öffentliche Eigentum angegriffen und die Forderungen derjenigen untergraben, die rechtmäßig demonstrieren wollten./evs/DP/zb



