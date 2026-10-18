Einwanderungspolitik Grund für Ausschreitungen in Frankreich

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Vizepräsident JD Vance hat Einwanderung aus ärmeren Ländern für die Ausschreitungen bei den jüngsten Protesten in Frankreich verantwortlich gemacht. Gut zwei Wochen vor den Kongresswahlen in den USA schrieb der Republikaner auf der Plattform X, linke Politiker in Frankreich und anderen Ländern hätten "im Namen von Vielfalt und Mitgefühl" die "Dritte Welt" ins Land geholt. Dabei habe Frankreich nicht auf "Assimilation und Kompatibilität" der Menschen geachtet, kritisierte er weiter. Die Politiker seien gewarnt worden, dass es so kommen würde, hätten aber nicht zugehört.

Eine solche Zukunft blühe den USA auch, falls die Demokraten im Kongress das Sagen hätten, schrieb er weiter. "Ich hoffe, die Amerikaner gucken sich das an." Präsident Donald Trumps Republikaner hoffen, bei den Abstimmungen am 3. November ihre knappen Mehrheiten im Repräsentantenhaus und im Senat zu verteidigen.