Earnings-Vorschau: Tesla, Meta, Netflix und SAP stehen im Fokus der Analysten!

Ein Depotwechsel, der sich direkt auszahlen kann

Die Berichtssaison nimmt weiter Fahrt auf und verspricht eine spannende Handelswoche an den internationalen Aktienmärkten. Zahlreiche Großkonzerne präsentieren ihre aktuellen Geschäftszahlen und geben Einblicke in die wirtschaftliche Entwicklung. Besonders die Technologiebranche steht dabei im Rampenlicht. Anleger hoffen auf starke Ergebnisse, doch angesichts der hohen Bewertungen einiger Unternehmen könnten bereits kleine Enttäuschungen für deutliche Kursbewegungen sorgen

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Den Auftakt am Montag machen unter anderem die US-Finanzunternehmen Fifth Third Bancorp und W. R. Berkley sowie der Stahlproduzent Steel Dynamics. Damit stehen zunächst die Entwicklung des Finanzsektors und die Nachfrage in der Industrie im Mittelpunkt.

Am Dienstag nimmt die Berichtssaison deutlich an Fahrt auf. Mit Netflix präsentiert einer der weltweit größten Streaminganbieter seine Quartalszahlen. Im Fokus stehen dabei insbesondere das Abonnentenwachstum, die Umsatzentwicklung und das Werbegeschäft. Darüber hinaus legen GE Aerospace, SpaceX, General Motors, RTX, 3M und Intuitive Surgical ihre Ergebnisse vor. Die Zahlen könnten wichtige Hinweise auf die Lage der Industrie und die Konsumnachfrage liefern.

Der kommende Mittwoch dürfte für viele Anleger zum spannendsten Tag der Woche werden. Mit Tesla und Meta veröffentlichen gleich zwei der bedeutendsten US-Technologiekonzerne ihre Quartalsergebnisse. Bei Tesla richten sich die Blicke auf die Profitabilität des Fahrzeuggeschäfts und die Fortschritte beim autonomen Fahren. Meta muss dagegen zeigen, ob die milliardenschweren Investitionen in künstliche Intelligenz durch weiteres Wachstum im Werbegeschäft gestützt werden. Auch aus Deutschland kommen wichtige Impulse: Der Softwarekonzern SAP präsentiert seine Ergebnisse, wobei insbesondere das Cloudgeschäft im Fokus steht. Mit IBM, Texas Instruments und Lam Research berichten weitere Technologiekonzerne.

Am Donnerstag stehen vor allem die Industrie- und Konsumwerte im Mittelpunkt. Der Konsumgüterkonzern Procter & Gamble und der Rüstungskonzern Lockheed Martin veröffentlichen ihre Geschäftszahlen. Auch Comcast, Nokia, Spotify und Newmont stehen auf der Agenda. Anleger dürften insbesondere darauf achten, wie sich die weltweite Konjunktur und steigende Kosten auf die Gewinnentwicklung auswirken.

Zum Wochenausklang am Freitag rücken schließlich American Express sowie die Energiekonzerne Eni und SLB in den Fokus. Die Zahlen von American Express könnten wichtige Hinweise auf das Konsumverhalten der US-Verbraucher liefern, während bei den Energiekonzernen insbesondere die Entwicklung der Ölpreise und die Investitionstätigkeit der Branche entscheidend sein dürften.

Insgesamt erwartet die Anleger eine ereignisreiche Berichtswoche. Vor allem die Ergebnisse und Ausblicke der großen Technologiekonzerne dürften darüber entscheiden, ob die jüngsten Börsentrends anhalten oder neue Kursbewegungen bevorstehen.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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