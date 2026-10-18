Dividendenkracher mit +18,92 % Dividendenwachstum pro Jahr entdeckt

Koninklijke Bam Groep gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,11 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +18,92 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 10,30 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Koninklijke Bam Groep investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +324,55 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Koninklijke Bam Groep verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +3,11 % Dividendenrendite bietet Koninklijke Bam Groep ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +18,92 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Koninklijke Bam Groep für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,11 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 10,30. Koninklijke Bam Groep weist eine Marktkapitalisierung von 3,08 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,11 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Koninklijke BAM Groep ist ein niederländischer Bau- und Infrastrukturkonzern mit Fokus auf Hoch- und Tiefbau, Verkehrswege, Ingenieurbau und schlüsselfertige Projekte in Europa. Hauptleistungen: Bauausführung, Projektentwicklung, Wartung. Marktstellung: bedeutender Player im Benelux- und UK-Markt. Wichtige Konkurrenten: Hochtief, Skanska, Vinci, Strabag. Stärken: starke regionale Verankerung, Public-Private-Partnership-Expertise, Nachhaltigkeitsfokus.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Koninklijke Bam Groep konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +18,92 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Koninklijke Bam Groep Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 18.10.2026

Die Koninklijke Bam Groep Aktie notiert aktuell bei 11,310€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +0,98 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,110 € entspricht. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,11 %, eine Investition von etwa 32.155€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,300000 +20,00 % +3,11 % 2025 0,25 +25,00 % +3,90 % 2024 0,200000 +33,33 % +5,23 % 2023 0,150000 0,00 % +7,08 %

Warum Koninklijke Bam Groep für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +3,11 %

Stetiges Dividendenwachstum: +18,92 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 10,30

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 32.155 € 3.000 € 96.464 € 6.000 € 192.927 € 12.000 € 385.853 €

Koninklijke Bam Groep Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,07 % 1 Monat -0,26 % 3 Monate -2,33 % 1 Jahr +31,74 %

Informationen zur Koninklijke Bam Groep Aktie

Es gibt 272 Mio. Koninklijke Bam Groep Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,08 Mrd. € wert.

Koninklijke Bam Groep Aktie jetzt kaufen?

Ob die Koninklijke Bam Groep Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Koninklijke Bam Groep Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.