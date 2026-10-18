Systematische globale Expansion als Reaktion auf die Öffnung auf hohem Niveau

GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober wurde in Guangzhou die 140. China Import and Export Fair (Canton Fair) eröffnet. Die Canton Fair, die auf eine 70‑jährige Geschichte zurückblickt und als „Chinas Messe Nummer eins" gilt, bietet Händlern aus aller Welt wichtige Einblicke in China und dient GAC zugleich als eine von mehreren Plattformen, um Kontakte in aller Welt zu knüpfen. Für internationale Einkäufer dient GAC nicht nur als Beschaffungsplattform, sondern auch als vertrauenswürdige Anlaufstelle, um Innovationen der chinesischen Automobilindustrie kennenzulernen und langfristige lokale Partnerschaften aufzubauen. GAC nahm 2012 erstmals an der Messe teil und hat seitdem insgesamt 30-mal daran teilgenommen. Gemeinsam mit der Canton Fair hat GAC miterlebt, wie sich „Made‑in‑China"-Produkte zu chinesischen Weltmarken entwickelt haben.

Dieser Wandel zeigt sich im Verlauf der globalen Expansion von GAC an stetig steigenden Absatzzahlen. Der Auslandsabsatz belief sich im Jahr 2024 auf 90 000 Einheiten, erreichte im Jahr 2025 130 000 Einheiten und überstieg im Zeitraum Januar bis September 2026 197 000 Einheiten, was einem Anstieg von 138,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. GAC arbeitet mit Hochdruck daran, sein Jahresziel von 300 000 im Ausland verkauften Fahrzeugen zu erreichen. GAC hat den Wandel vom „Produktexport" hin zu einer „systematischen globalen Expansion" vollzogen.