GAC präsentiert mehrere Modelle auf der Canton Fair
Systematische globale Expansion als Reaktion auf die Öffnung auf hohem Niveau
GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Am 15. Oktober wurde in Guangzhou die 140. China Import and Export Fair (Canton Fair) eröffnet. Die Canton Fair, die auf eine 70‑jährige Geschichte zurückblickt und als „Chinas Messe Nummer eins" gilt, bietet Händlern aus aller Welt wichtige Einblicke in China und dient GAC zugleich als eine von mehreren Plattformen, um Kontakte in aller Welt zu knüpfen. Für internationale Einkäufer dient GAC nicht nur als Beschaffungsplattform, sondern auch als vertrauenswürdige Anlaufstelle, um Innovationen der chinesischen Automobilindustrie kennenzulernen und langfristige lokale Partnerschaften aufzubauen. GAC nahm 2012 erstmals an der Messe teil und hat seitdem insgesamt 30-mal daran teilgenommen. Gemeinsam mit der Canton Fair hat GAC miterlebt, wie sich „Made‑in‑China"-Produkte zu chinesischen Weltmarken entwickelt haben.
Dieser Wandel zeigt sich im Verlauf der globalen Expansion von GAC an stetig steigenden Absatzzahlen. Der Auslandsabsatz belief sich im Jahr 2024 auf 90 000 Einheiten, erreichte im Jahr 2025 130 000 Einheiten und überstieg im Zeitraum Januar bis September 2026 197 000 Einheiten, was einem Anstieg von 138,9 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. GAC arbeitet mit Hochdruck daran, sein Jahresziel von 300 000 im Ausland verkauften Fahrzeugen zu erreichen. GAC hat den Wandel vom „Produktexport" hin zu einer „systematischen globalen Expansion" vollzogen.
Am Stand von GAC präsentierten XT80, AION i60 und AISTALAND GX7 Technologien für intelligentes Fahren, die drei elektrischen Kernsysteme Batterie, Elektromotor und elektronische Steuerung sowie hochwertige Fahrzeuginnenräume. Im Bereich für das Energieökosystem wurden ultraschnelle DC-Ladesäulen, intelligente 7-kW-Heimladegeräte, elektrische Antriebseinheiten mit mehreren integrierten Komponenten sowie Technologien zur Kombination von Photovoltaik, Energiespeicherung, Laden und Batteriewechsel präsentiert, um der Reichweitenangst entgegenzuwirken. Der Eröffnungstag lockte Käufer aus Südostasien, dem Nahen Osten, Europa, Lateinamerika und Afrika an. Beim Musik- und Kulinarikfestival schuf GAC drei immersive Bereiche, die intelligente Mobilität, kantonesische Küche, Camping und Sport miteinander verbanden. Die Fahrzeuge XT80, AION N60, GAC S7 und AISTALAND GT7 boten den Rahmen für Lifestyle-Erlebnisse, bei denen die Gäste Morgentee und Spezialitäten aus aller Welt genießen sowie immaterielles Kulturerbe erleben konnten.
GAC wird seine Strategie ONE GAC 2.0 weiter vorantreiben, seine Geschäftstätigkeit vor Ort stärken sowie seine globale Präsenz systematisch ausbauen. Als Hommage an das 70-jährige Jubiläum der Canton Fair und als neues Aushängeschild der chinesischen Automobilindustrie wird GAC dazu beitragen, die intelligente Fertigung Chinas auf die Weltbühne zu bringen.
Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.
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