🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHeidelberger Druckmaschinen AktievorwärtsNachrichten zu Heidelberger Druckmaschinen

    Die Community sucht die Richtung

    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Heidelberger Druckmaschinen kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

    Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Zusätzliche Erlöse aus Energiespeichern und Technologie auf Sorgen vor Unklarer Umsatz- und Ergebnisbeitrag neuer Geschäfte. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Die Community sucht die Richtung - Heidelberger Druckmaschinen kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    Kaum Bewegung im Kurs, viel Streit über die Zukunft: Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie legte auf Wochensicht lediglich 0,1 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wurde dennoch intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob neue Geschäftsfelder wie Energiespeicher den erhofften Turnaround tragen können – oder ob die Erwartungen dem wirtschaftlichen Nachweis vorauseilen. Die Beiträge zeigen eine deutliche Spannung zwischen langfristigen Wachstumshoffnungen und wachsender Ungeduld über den Aktienkurs.

    Neue Geschäftsfelder: Wachstum oder Vorschusslorbeeren?

    Die konkreteste positive Argumentation dreht sich um die im Forum beschriebene Zusammenarbeit mit Phenogy. Nach Darstellung eines Beitrags könnte die Tochtergesellschaft HDAT zunächst mit Fertigung, Montage und Installation von Speichersystemen sowie mit Service und Wartung Geld verdienen. Als zweite Stufe wird eine gemeinsame Zellfertigung mithilfe eines speziellen Druckverfahrens genannt. Diese Angaben sind durch die vorliegenden geprüften Informationen nicht bestätigt. Sie erklären aber, warum Teile der Community mehr als eine bloße Erholung des Druckmaschinengeschäfts erwarten.

    Dahinter steht eine mehrfach vertretene These: Bestehende industrielle Fähigkeiten könnten den Einstieg in zusätzliche Märkte erleichtern. Befürworter sehen Heidelberg deshalb als möglichen Technologiekonzern mit einem etablierten Fundament. Energiespeicher und die im Forum ebenfalls genannte Drohnenabwehr sollen nach ihrer Erwartung neue Erlösquellen erschließen. Belastbare Angaben zu deren künftigem Umsatz, Profitabilität oder zeitlichem Hochlauf liefern die Beiträge allerdings nicht. Auch Hoffnungen auf einen finanzstarken Investor bleiben Spekulation.

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!

    Genau hier liegt der zentrale Einwand: Ein plausibles Geschäftsfeld ist noch kein belegter Ergebnisbeitrag. Kritische Stimmen bezweifeln, dass die strategische Richtung bereits ein überzeugendes Zukunftskonzept ergibt. Die optimistische Gegenseite verweist auf Anlaufverluste, die irgendwann überwunden würden. Wann das geschehen könnte und welche Größenordnung erreichbar wäre, bleibt jedoch offen.

    Niedriger Kurs ist kein Bewertungsbeweis

    Wiederholt versuchen Beiträge, eine Unterbewertung durch Vergleiche mit Aixtron oder Evonik zu begründen. Im Vordergrund stehen dabei Umsatz, Beschäftigtenzahl und Börsenwert. Die genannten Vergleichszahlen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Zudem reichen solche Größen allein nicht aus: Unterschiedliche Margen, Verschuldung und Wachstumsaussichten können erhebliche Bewertungsabstände erklären. Der niedrige Stückpreis der Aktie ist ebenfalls kein Beleg für ein Schnäppchen.

    Die geprüften Daten zeigen eine Marktkapitalisierung von 415,92 Millionen Euro und ein KGV auf Vorjahresbasis von 55,40. Daraus lässt sich die im Forum behauptete eindeutige Unterbewertung nicht ableiten. Das zuletzt nur 0,8-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt spricht zudem nicht für eine breite Belebung des Handels.

    In der kommenden Woche rückt damit die enge Kursspanne in den Fokus: Bei 1,40 Euro liegt am Wochenhoch der nächste Widerstand, bei 1,35 Euro am Wochentief die Unterstützung. Ein Ausbruch wäre zusammen mit dem Handelsvolumen zu betrachten. Inhaltlich wären vor allem konkrete Angaben zu Aufträgen, Erlösen und Anlaufkosten der neuen Geschäfte relevant – sie könnten die bisher überwiegend erwartungsgetriebene Debatte auf eine belastbarere Grundlage stellen.

    Heidelberger Druckmaschinen Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 1,400000€ / 1,350000€
    KGV (Vorjahr) 55,40
    Marktkapitalisierung 415,92 Mio.EUR

    Stand: 18.10.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,400000€ und das Wochentief bei 1,350000€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Heidelberger Druckmaschinen

    -0,44 %
    +0,07 %
    -0,80 %
    +1,11 %
    -36,76 %
    +16,95 %
    -35,72 %
    -38,05 %
    -96,59 %
    ISIN:DE0007314007WKN:731400
    Heidelberger Druckmaschinen direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur Heidelberger Druckmaschinen Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Die Community sucht die Richtung Heidelberger Druckmaschinen kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Zusätzliche Erlöse aus Energiespeichern und Technologie auf Sorgen vor Unklarer Umsatz- und Ergebnisbeitrag neuer Geschäfte. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     