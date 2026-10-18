Heidelberger Druckmaschinen kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Die konkreteste positive Argumentation dreht sich um die im Forum beschriebene Zusammenarbeit mit Phenogy. Nach Darstellung eines Beitrags könnte die Tochtergesellschaft HDAT zunächst mit Fertigung, Montage und Installation von Speichersystemen sowie mit Service und Wartung Geld verdienen. Als zweite Stufe wird eine gemeinsame Zellfertigung mithilfe eines speziellen Druckverfahrens genannt. Diese Angaben sind durch die vorliegenden geprüften Informationen nicht bestätigt. Sie erklären aber, warum Teile der Community mehr als eine bloße Erholung des Druckmaschinengeschäfts erwarten.

Kaum Bewegung im Kurs, viel Streit über die Zukunft: Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie legte auf Wochensicht lediglich 0,1 Prozent zu. Im wallstreetONLINE-Forum wurde dennoch intensiv diskutiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob neue Geschäftsfelder wie Energiespeicher den erhofften Turnaround tragen können – oder ob die Erwartungen dem wirtschaftlichen Nachweis vorauseilen. Die Beiträge zeigen eine deutliche Spannung zwischen langfristigen Wachstumshoffnungen und wachsender Ungeduld über den Aktienkurs.

Dahinter steht eine mehrfach vertretene These: Bestehende industrielle Fähigkeiten könnten den Einstieg in zusätzliche Märkte erleichtern. Befürworter sehen Heidelberg deshalb als möglichen Technologiekonzern mit einem etablierten Fundament. Energiespeicher und die im Forum ebenfalls genannte Drohnenabwehr sollen nach ihrer Erwartung neue Erlösquellen erschließen. Belastbare Angaben zu deren künftigem Umsatz, Profitabilität oder zeitlichem Hochlauf liefern die Beiträge allerdings nicht. Auch Hoffnungen auf einen finanzstarken Investor bleiben Spekulation.

Genau hier liegt der zentrale Einwand: Ein plausibles Geschäftsfeld ist noch kein belegter Ergebnisbeitrag. Kritische Stimmen bezweifeln, dass die strategische Richtung bereits ein überzeugendes Zukunftskonzept ergibt. Die optimistische Gegenseite verweist auf Anlaufverluste, die irgendwann überwunden würden. Wann das geschehen könnte und welche Größenordnung erreichbar wäre, bleibt jedoch offen.

Niedriger Kurs ist kein Bewertungsbeweis

Wiederholt versuchen Beiträge, eine Unterbewertung durch Vergleiche mit Aixtron oder Evonik zu begründen. Im Vordergrund stehen dabei Umsatz, Beschäftigtenzahl und Börsenwert. Die genannten Vergleichszahlen sind hier nicht unabhängig bestätigt. Zudem reichen solche Größen allein nicht aus: Unterschiedliche Margen, Verschuldung und Wachstumsaussichten können erhebliche Bewertungsabstände erklären. Der niedrige Stückpreis der Aktie ist ebenfalls kein Beleg für ein Schnäppchen.

Die geprüften Daten zeigen eine Marktkapitalisierung von 415,92 Millionen Euro und ein KGV auf Vorjahresbasis von 55,40. Daraus lässt sich die im Forum behauptete eindeutige Unterbewertung nicht ableiten. Das zuletzt nur 0,8-fache Handelsvolumen gegenüber dem Wochenschnitt spricht zudem nicht für eine breite Belebung des Handels.

In der kommenden Woche rückt damit die enge Kursspanne in den Fokus: Bei 1,40 Euro liegt am Wochenhoch der nächste Widerstand, bei 1,35 Euro am Wochentief die Unterstützung. Ein Ausbruch wäre zusammen mit dem Handelsvolumen zu betrachten. Inhaltlich wären vor allem konkrete Angaben zu Aufträgen, Erlösen und Anlaufkosten der neuen Geschäfte relevant – sie könnten die bisher überwiegend erwartungsgetriebene Debatte auf eine belastbarere Grundlage stellen.

Heidelberger Druckmaschinen Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +0,1 % Wochenhoch / Wochentief 1,400000€ / 1,350000€ KGV (Vorjahr) 55,40 Marktkapitalisierung 415,92 Mio.EUR

Stand: 18.10.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1,400000€ und das Wochentief bei 1,350000€ die zunächst wichtigsten Marken.