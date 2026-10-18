🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Fortschrittliche Fertigung im Fokus

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Intelligentes Leben und Robotik im Rampenlicht der 140. Canton Fair

    GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die erste Phase der 140. Canton Fair  mit dem Thema „Fortschrittliche Fertigung" wurde am 15. Oktober eröffnet und läuft bis zum 19. Oktober. Als einer der am meisten beachteten Bereiche der Veranstaltung dient die Zone für Unterhaltungselektronik und Informationsprodukte einmal mehr als Schaufenster für die neuesten Errungenschaften der chinesischen Fertigungs- und Technologiebranche.

    Canton Fair

    Smart-Life-Lösungen für einen alternden und globalisierten Markt

    Ein Highlight dieses Abschnitts ist der Fokus auf intelligentes Wohnen, der intelligente Lösungen zusammenführt, die einen gesünderen, sichereren und unabhängigeren Lebensstil unterstützen sollen.

    Beispielsweise ermöglichen tragbare Geräte und Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung die bequeme Erfassung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Herzfrequenz und Blutzuckerspiegel. Unterdessen unterstützen tragbare Exoskelette und andere KI-gestützte Geräte das Mobilitätstraining und die funktionelle Rehabilitation. Für die häusliche Pflege und die Altenpflege bieten Begleitroboter, elektrische Pflegebetten und hyperbare Sauerstoffkammern für den Heimgebrauch eine Kombination aus täglicher Pflege, Unterstützung des Wohlbefindens und Hilfe bei der Lebensgestaltung. All diese Lösungen verdeutlichen einen wachsenden Trend hin zu einem technologiegestützten Leben, in dem Gesundheitsmanagement, persönliche Pflege und unabhängiges Leben immer zugänglicher und vernetzter werden.

    Serviceroboter demonstrieren wachsende Anwendungsgebiete in der Praxis

    Die Service-Roboter-Zone ist auch in dieser Ausgabe eine der beliebtesten Attraktionen der Messe.

    Zu den Publikumslieblingen zählt ein humanoider Roboter mit einer Größe von etwa 70–80 Zentimetern. Mit seinen ausdrucksstarken Bewegungen und seinem verspielten Aussehen zieht der Roboter ständig die Blicke auf sich, während er tanzt, auf die Besucher zugeht und gelegentlich zur Freude der Zuschauer Saltos vollführt. Hinter dem Produkt steht ein Unternehmen, das wichtige Herausforderungen bei der Entwicklung kompakter Gelenkmodule und modularer humanoider Roboter gemeistert hat. Die eigenständig entwickelten Hochleistungsgelenke ermöglichen bemerkenswerte Agilität und explosive Bewegungen, während die modulare Architektur Flexibilität für ein breites Spektrum zukünftiger Anwendungen bietet.

    Im weiteren Sinne präsentiert die Service Robot Zone Exponate zu einer breiten Palette von Anwendungsbereichen, darunter verkörperte Intelligenz, spezialisierte Einsätze, städtische Dienstleistungen und intelligentes Wohnen. Vollständig humanoide Roboter, geschickte Hände mit multimodalen Sensorfähigkeiten und Radroboter verdeutlichen die neuesten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Wahrnehmungstechnologien und Bewegungssteuerung. Für anspruchsvolle Industrie- und Notfallumgebungen präsentieren die Aussteller robotische Inspektionssysteme, Wartungsroboter für laufende Leitungen und Unterwasserantriebsroboter, die die Sicherheit und die betriebliche Effizienz verbessern sollen.

    Der Bereich der kommerziellen Dienstleistungen ist ebenfalls gut vertreten, beispielsweise mit Empfangsrobotern, Fassadenreinigungsrobotern und vollautomatischen Kaffeekiosken, während Anwendungen im Alltag tragbare Exoskelette, Mähroboter und Bildungsroboter für den Heimgebrauch umfassen. Zusammengenommen veranschaulichen diese Exponate, wie Chinas Robotikindustrie ihren Übergang von der technologischen Innovation zur großflächigen Kommerzialisierung beschleunigt.

    Zum Auftakt der 140. Canton Fair unterstreichen die präsentierten Innovationen Chinas wachsende Stärke in der fortgeschrittenen Fertigung und die Umsetzung modernster Technologien in praktische, marktreife Lösungen für globale Kunden.

    Für eine bequemere Teilnahme klicken Sie bitte hier zur Voranmeldung:
    https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/fortschrittliche-fertigung-im-fokus-intelligentes-leben-und-robotik-im-rampenlicht-der-140-canton-fair-302911965.html






    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Fortschrittliche Fertigung im Fokus Intelligentes Leben und Robotik im Rampenlicht der 140. Canton Fair GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ - Die erste Phase der 140. Canton Fair  mit dem Thema „Fortschrittliche Fertigung" wurde am 15. Oktober eröffnet und läuft bis zum 19. Oktober. Als einer der am meisten beachteten Bereiche der …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     