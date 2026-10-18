Intelligentes Leben und Robotik im Rampenlicht der 140. Canton Fair

GUANGZHOU, China, 18. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die erste Phase der 140. Canton Fair mit dem Thema „Fortschrittliche Fertigung" wurde am 15. Oktober eröffnet und läuft bis zum 19. Oktober. Als einer der am meisten beachteten Bereiche der Veranstaltung dient die Zone für Unterhaltungselektronik und Informationsprodukte einmal mehr als Schaufenster für die neuesten Errungenschaften der chinesischen Fertigungs- und Technologiebranche.

Smart-Life-Lösungen für einen alternden und globalisierten Markt

Ein Highlight dieses Abschnitts ist der Fokus auf intelligentes Wohnen, der intelligente Lösungen zusammenführt, die einen gesünderen, sichereren und unabhängigeren Lebensstil unterstützen sollen.

Beispielsweise ermöglichen tragbare Geräte und Systeme zur kontinuierlichen Glukosemessung die bequeme Erfassung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Herzfrequenz und Blutzuckerspiegel. Unterdessen unterstützen tragbare Exoskelette und andere KI-gestützte Geräte das Mobilitätstraining und die funktionelle Rehabilitation. Für die häusliche Pflege und die Altenpflege bieten Begleitroboter, elektrische Pflegebetten und hyperbare Sauerstoffkammern für den Heimgebrauch eine Kombination aus täglicher Pflege, Unterstützung des Wohlbefindens und Hilfe bei der Lebensgestaltung. All diese Lösungen verdeutlichen einen wachsenden Trend hin zu einem technologiegestützten Leben, in dem Gesundheitsmanagement, persönliche Pflege und unabhängiges Leben immer zugänglicher und vernetzter werden.

Serviceroboter demonstrieren wachsende Anwendungsgebiete in der Praxis

Die Service-Roboter-Zone ist auch in dieser Ausgabe eine der beliebtesten Attraktionen der Messe.

Zu den Publikumslieblingen zählt ein humanoider Roboter mit einer Größe von etwa 70–80 Zentimetern. Mit seinen ausdrucksstarken Bewegungen und seinem verspielten Aussehen zieht der Roboter ständig die Blicke auf sich, während er tanzt, auf die Besucher zugeht und gelegentlich zur Freude der Zuschauer Saltos vollführt. Hinter dem Produkt steht ein Unternehmen, das wichtige Herausforderungen bei der Entwicklung kompakter Gelenkmodule und modularer humanoider Roboter gemeistert hat. Die eigenständig entwickelten Hochleistungsgelenke ermöglichen bemerkenswerte Agilität und explosive Bewegungen, während die modulare Architektur Flexibilität für ein breites Spektrum zukünftiger Anwendungen bietet.

Im weiteren Sinne präsentiert die Service Robot Zone Exponate zu einer breiten Palette von Anwendungsbereichen, darunter verkörperte Intelligenz, spezialisierte Einsätze, städtische Dienstleistungen und intelligentes Wohnen. Vollständig humanoide Roboter, geschickte Hände mit multimodalen Sensorfähigkeiten und Radroboter verdeutlichen die neuesten Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz, Wahrnehmungstechnologien und Bewegungssteuerung. Für anspruchsvolle Industrie- und Notfallumgebungen präsentieren die Aussteller robotische Inspektionssysteme, Wartungsroboter für laufende Leitungen und Unterwasserantriebsroboter, die die Sicherheit und die betriebliche Effizienz verbessern sollen.

Der Bereich der kommerziellen Dienstleistungen ist ebenfalls gut vertreten, beispielsweise mit Empfangsrobotern, Fassadenreinigungsrobotern und vollautomatischen Kaffeekiosken, während Anwendungen im Alltag tragbare Exoskelette, Mähroboter und Bildungsroboter für den Heimgebrauch umfassen. Zusammengenommen veranschaulichen diese Exponate, wie Chinas Robotikindustrie ihren Übergang von der technologischen Innovation zur großflächigen Kommerzialisierung beschleunigt.

Zum Auftakt der 140. Canton Fair unterstreichen die präsentierten Innovationen Chinas wachsende Stärke in der fortgeschrittenen Fertigung und die Umsetzung modernster Technologien in praktische, marktreife Lösungen für globale Kunden.

Für eine bequemere Teilnahme klicken Sie bitte hier zur Voranmeldung:

https://buyer.cantonfair.org.cn/register/buyer/email?source_type=16

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