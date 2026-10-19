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    Gewinn und Porto steigen

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    DHL-Aktie: Die sichere Art in Dividendenaktien zu investieren

    DHL hebt die Gewinnprognose kräftig an. Und der nächste Gewinnhebel steht schon bereit: Ab 2027 könnten die Portopreise deutlich steigen. Für Anleger bleibt die Aktie weiter interessant.

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    Gewinn und Porto steigen - DHL-Aktie: Die sichere Art in Dividendenaktien zu investieren
    Foto: SNS UG - Sport News Südwest

    Die Aktie der DHL Group gehört seit Jahresbeginn zu den Sahnestücken im Deutschen Leitindex. Mit einem Plus von etwas mehr als 25 Prozent seit dem ersten Januar 2026 hat sich das Papier in der Spitzengruppe im DAX etabliert. Jetzt könnte die Aktie noch weiter in die Höhe ziehen.

    Der Logistikriese liefert Anlegern gleich zwei gute Nachrichten. Zunächst hat er seine Gewinnprognose für 2026 deutlich angehoben. Gleichzeitig zeichnet sich für das kommende Jahr eine kräftige Erhöhung der Brief- und Paketpreise in Deutschland ab. Zusammen mit einer attraktiven Dividende macht das die Aktie zu einem interessanten Kandidaten für langfristig orientierte Anleger.

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    DHL hebt Gewinnprognose kräftig an

    Nach einem überraschend starken dritten Quartal rechnet DHL für 2026 nun mit einem operativen Ergebnis (EBIT) von mehr als sieben Milliarden Euro. Bislang hatte der Konzern lediglich mehr als 6,5 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Auch beim freien Cashflow wird DHL optimistischer: Statt rund drei Milliarden Euro sollen nun mehr als 3,2 Milliarden Euro erwirtschaftet werden.

    Die vorläufigen Quartalszahlen unterstreichen die positive Entwicklung. Der Umsatz kletterte um mehr als zwölf Prozent auf rund 22,6 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis um 16 Prozent auf rund 1,71 Milliarden Euro zulegte.

    Besonders stark entwickelte sich das internationale Expressgeschäft. Hier sprang das EBIT von 692 Millionen auf rund 1,04 Milliarden Euro. Verantwortlich waren eine bessere Auslastung, höhere Transportmengen und erfolgreiche Kostensenkungen. Rund 100 Millionen Euro des Ergebnisses entfielen allerdings auf positive Effekte durch Kapazitätsengpässe im Luftfrachtmarkt.

    Das Management erwartet zudem ein robustes Weihnachtsgeschäft. Im März 2027 will DHL seine mittelfristigen Gewinnziele überprüfen. Eine weitere Anhebung erscheint angesichts der aktuellen Geschäftsentwicklung durchaus möglich.

    Der nächste Gewinnhebel kommt 2027

    Während das internationale Geschäft bereits kräftig wächst, könnte die Deutsche Post im kommenden Jahr zusätzlichen finanziellen Spielraum erhalten.

    Die Bundesnetzagentur plant, der Post für die Jahre 2027 und 2028 einen Preissteigerungsspielraum von durchschnittlich 20,35 Prozent im Briefgeschäft einzuräumen. Das wäre die kräftigste Portoanhebung seit Jahrzehnten.

    Für einen Standardbrief, der derzeit 95 Cent kostet, könnten dann rund 1,14 Euro fällig werden. Auch Geschäftskunden sollen von entsprechenden Preiserhöhungen betroffen sein. Bei Paketen sieht der Regulierungsentwurf einen Aufschlag von 10,72 Prozent vor.

    Zwar steht die endgültige Genehmigung noch aus, doch in der Vergangenheit hat die Post ihre regulatorischen Preisspielräume regelmäßig vollständig ausgeschöpft.

    Für DHL kommt die Entwicklung zur richtigen Zeit. Schließlich kämpft die Briefsparte seit Jahren mit sinkenden Sendungsmengen. Während 2005 noch 16,9 Milliarden Briefe verschickt wurden, waren es 2025 nur noch knapp 9,4 Milliarden.

    Höhere Portopreise können diesen Rückgang zumindest teilweise kompensieren. Allerdings dürften steigende Personal- und Betriebskosten sowie die fortschreitende Digitalisierung einen Teil der zusätzlichen Einnahmen wieder aufzehren. Ein automatischer Gewinnsprung ist deshalb nicht garantiert.

    Dividende macht die DHL-Aktie attraktiv

    Für Anleger ergibt sich dennoch ein überzeugendes Gesamtbild. DHL profitiert vom internationalen Handel, steigenden Transportvolumina und einer effizienteren Kostenstruktur. Gleichzeitig verfügt der Konzern mit seinem deutschen Brief- und Paketgeschäft über eine starke Marktposition.

    Hinzu kommt die Dividende. Für das Geschäftsjahr 2025 schüttete DHL 1,90 Euro je Aktie aus, fünf Cent mehr als im Vorjahr. Bei einem Aktienkurs von rund 57 Euro entspricht das einer Dividendenrendite von etwa 3,3 Prozent.

    Damit erhalten Anleger bereits während der Haltedauer einen ordentlichen laufenden Ertrag. Sollte DHL seine Gewinne weiter steigern, besteht zudem Spielraum für künftige Dividendenerhöhungen.

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    Mein Tipp: Rücksetzer bleiben Kaufgelegenheiten

    Die DHL-Aktie vereint mehrere Eigenschaften, die langfristig orientierte Anleger schätzen: eine starke Marktposition, steigende Gewinne, einen wachsenden freien Cashflow und eine verlässliche Dividendenhistorie.

    Natürlich bleibt der Logistikkonzern von der Weltkonjunktur abhängig. Eine wirtschaftliche Abschwächung oder ein Rückgang des Welthandels könnten das Express- und Frachtgeschäft belasten. Auch die angekündigten Portoerhöhungen sind noch nicht endgültig beschlossen.

    Dennoch spricht die jüngste Prognoseanhebung dafür, dass DHL operativ auf einem guten Weg ist. Die möglichen Portoerhöhungen bieten zusätzlichen Rückenwind für 2027.

    Für langfristige Anleger können Kursrücksetzer deshalb attraktive Kaufgelegenheiten darstellen. Die Dividendenrendite von gut drei Prozent macht es leichter, zwischenzeitliche Schwankungen auszusitzen. Wer keinen spekulativen Überflieger sucht, sondern einen etablierten Konzern mit soliden Erträgen, findet in der DHL-Aktie eine interessante Depotbeimischung.

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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