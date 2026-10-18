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    Top-Artikel der Kalenderwoche 42/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Top-Artikel der Kalenderwoche 42/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Platzt die E-Auto-Blase? Stellantis-Chef mit brisanter Aussage


    Stellantis-Chef Filosa spricht von einer E-Auto-Blase in den USA. Der Konzern setzt stärker auf Hybride und Verbrenner und investiert Milliarden in den Umbau.

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    Weltmarktführer Palfinger unter Druck: Der Russland-Rückzug kommt teuer


    Kranbauer Palfinger trennt sich von Russland und seinen Hubladebühnen. Eine Abschreibung von 135 Millionen Euro drückt auf den Gewinn, die Aktie verlor fast zehn Prozent. Analysten halten den Kursrutsch für übertrieben.

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    420-Milliarden-Dollar-Boom: Airbus erwartet gewaltiges Wachstum!


    Airbus erwartet bis 2045 einen Luftfahrtboom mit 420 Milliarden US-Dollar Marktvolumen und 2,4 Millionen neuen Fachkräften. Auch die Airbus-Aktie könnte profitieren.

    10 Millionen für acht Häuser: Was der Oracle-Gründer damit wirklich vorhat


    Larry Ellison kaufte acht Häuser in Florida für Mitarbeiter seiner Familie. Für die Immobilien zahlte eine verbundene Gesellschaft knapp zehn Millionen US-Dollar.

    NEL liefert ein Horrorquartal – doch eine Kennzahl explodiert


    Minus 63 Prozent beim Umsatz, kräftig höhere Verluste – und trotzdem ein Auftragseingang, der sich mehr als vervierfacht. Anleger müssen zwei völlig gegensätzliche Signale verdauen.

    Zentralbanken kaufen Gold wie nie – warum der Preis trotzdem abstürzt


    Die Notenbanken kaufen Gold wie lange nicht mehr – und trotzdem fiel der Preis im September um mehr als 8 Prozent. Katharina Gehra, CEO der Flex Gold AG, löst das scheinbare Paradox auf.

    Mercedes: Der harte Sparkurs der Next Level Performance


    Mercedes will 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen. Es gibt verschiede Modelle, die derzeit diskutiert werden.

    Schulden drastisch gesenkt - Diese Dividenden-Aktie startet jetzt durch!


    Die Gewinne sprudeln, die Schulden schmelzen und die Aktie zieht an. Ein Ölkonzern erreicht seine Finanzziele ein Jahr früher als geplant. Steht jetzt der Angriff auf das Allzeithoch bevor?

    BYD ATTO 8: Lade-Hammer kommt nach Europa – 5-Minuten-Schnellladung


    BYD bringt den ATTO 8 nach Europa. Es ist das erste BYD-E-Auto in Europa, das über die Megawatt-Schnellladetechnologie 'Flash-Charging' verfügt. Bei entsprechenden Ladesäulen sind 5-Minuten-Schnellladungen möglich.

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