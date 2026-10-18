Top-Artikel der Kalenderwoche 42/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Stellantis-Chef Filosa spricht von einer E-Auto-Blase in den USA. Der Konzern setzt stärker auf Hybride und Verbrenner und investiert Milliarden in den Umbau.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Bank!

Kranbauer Palfinger trennt sich von Russland und seinen Hubladebühnen. Eine Abschreibung von 135 Millionen Euro drückt auf den Gewinn, die Aktie verlor fast zehn Prozent. Analysten halten den Kursrutsch für übertrieben.

Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!



Airbus erwartet bis 2045 einen Luftfahrtboom mit 420 Milliarden US-Dollar Marktvolumen und 2,4 Millionen neuen Fachkräften. Auch die Airbus-Aktie könnte profitieren.

Larry Ellison kaufte acht Häuser in Florida für Mitarbeiter seiner Familie. Für die Immobilien zahlte eine verbundene Gesellschaft knapp zehn Millionen US-Dollar.

Minus 63 Prozent beim Umsatz, kräftig höhere Verluste – und trotzdem ein Auftragseingang, der sich mehr als vervierfacht. Anleger müssen zwei völlig gegensätzliche Signale verdauen.

Die Notenbanken kaufen Gold wie lange nicht mehr – und trotzdem fiel der Preis im September um mehr als 8 Prozent. Katharina Gehra, CEO der Flex Gold AG, löst das scheinbare Paradox auf.

Mercedes will 800 Millionen Euro an Arbeitskosten sparen. Es gibt verschiede Modelle, die derzeit diskutiert werden.

Die Gewinne sprudeln, die Schulden schmelzen und die Aktie zieht an. Ein Ölkonzern erreicht seine Finanzziele ein Jahr früher als geplant. Steht jetzt der Angriff auf das Allzeithoch bevor?

BYD bringt den ATTO 8 nach Europa. Es ist das erste BYD-E-Auto in Europa, das über die Megawatt-Schnellladetechnologie 'Flash-Charging' verfügt. Bei entsprechenden Ladesäulen sind 5-Minuten-Schnellladungen möglich.