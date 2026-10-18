TeamViewer mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls

Das stärkste Argument der optimistischen Seite ist die Bewertung. Ein KGV auf Basis des Vorjahresgewinns von 8,07 und eine Marktkapitalisierung von 1,14 Milliarden Euro bilden den Ausgangspunkt der Überlegung, dass schon ein Ende der operativen Verschlechterung Spielraum für höhere Kurse schaffen könnte. Eine bestätigte Prognose wäre nach dieser Lesart kein Befreiungsschlag, könnte aber Unsicherheit abbauen. Das ist eine Bewertungsthese der Community, kein Beleg für eine Unterbewertung.

Die TeamViewer-Aktie hat auf Wochensicht 3,9 Prozent gewonnen und damit die Debatte über eine mögliche Trendwende angeheizt. Im wallstreetONLINE-Forum stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Reicht bei den nächsten Quartalszahlen bereits eine Stabilisierung des Geschäfts, um die Erholung zu tragen, oder braucht es deutlich stärkere Wachstumssignale? 48 relevante Beiträge von 15 Mitgliedern an sechs Tagen zeigen, wie intensiv die Community um die Antwort rang.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Entscheidend ist dabei weniger die Hoffnung auf einen einzelnen starken Umsatzwert als die Aussicht auf verlässlichere wiederkehrende Erlöse. Ein ausführlich begründeter Beitrag rückt deshalb die währungsbereinigte Entwicklung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes, kurz ARR, in den Vordergrund. Eine Rückkehr zu Wachstum wäre aus dieser Sicht ein früher Hinweis darauf, dass die Strategie greift. Die im Forum genannten historischen ARR-Werte sind allerdings nicht unabhängig bestätigt.

Wachstum und Umsetzung bleiben die Streitpunkte

Die skeptische Seite hält dagegen: Eine niedrige Bewertung allein beseitige die Wachstumssorgen nicht. Mehrere Beiträge verlangen belastbare Hinweise darauf, dass die aus ihrer Sicht schwache Umsatzentwicklung ausläuft. Während manche bereits eine Stagnation als Fortschritt werten würden, befürchten andere bei einer bloßen Bestätigung des Ausblicks neue Enttäuschung. Hinter dem Streit stehen damit unterschiedliche Erwartungen an dieselben Zahlen.

Auch die Umsetzung der Strategie polarisiert. Befürworter sehen konsequentes Vorgehen und disziplinierte Schuldentilgung. Kritiker bemängeln die Kapitalmarktkommunikation und vermuten Probleme bei der Integration von 1E. Diese Vorwürfe sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht belegt. Aussagekräftiger als persönliche Schuldzuweisungen ist deshalb die gemeinsame Forderung nach erkennbaren operativen Fortschritten.

Zusätzliche Fantasie liefern im Forum diskutierte Leerverkaufspositionen und mögliche Eindeckungen. Die genannten Quoten sind jedoch unbestätigt; ein daraus abgeleiteter Kursschub bleibt Spekulation.

Die nächste Woche entscheidet an den Kursmarken

Für die kommende Woche liegt der Widerstand am Wochenhoch von 7,15 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 6,74 Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage betrug nur das 0,8-Fache des Wochenschnitts. Bei einem Ausbruch wäre deshalb auch auf die Umsatzbegleitung zu achten. Daneben bleibt relevant, ob sich die im Forum geäußerte Hoffnung auf vorläufige Oktoberzahlen konkretisiert. Ein solcher Veröffentlichungstermin ist in den geprüften Angaben nicht bestätigt.

TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +3,9 % Wochenhoch / Wochentief 7,15€ / 6,74€ KGV (Vorjahr) 8,07 Marktkapitalisierung 1,14 Mrd.EUR

Stand: 18.10.2026, 15:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,15€ und das Wochentief bei 6,74€ die zunächst wichtigsten Marken.