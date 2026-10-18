🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTeamViewer AktievorwärtsNachrichten zu TeamViewer

    Anleger schöpfen Hoffnung

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    TeamViewer mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls

    Mit einem Plus von 3,9 Prozent sendet TeamViewer erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Q3-Zahlen als Prüfstein für die Trendwende für weiteren Rückenwind sorgen kann.

    Anleger schöpfen Hoffnung - TeamViewer mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls
    Foto: Stefan Puchner - dpa

    Die TeamViewer-Aktie hat auf Wochensicht 3,9 Prozent gewonnen und damit die Debatte über eine mögliche Trendwende angeheizt. Im wallstreetONLINE-Forum stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Reicht bei den nächsten Quartalszahlen bereits eine Stabilisierung des Geschäfts, um die Erholung zu tragen, oder braucht es deutlich stärkere Wachstumssignale? 48 relevante Beiträge von 15 Mitgliedern an sechs Tagen zeigen, wie intensiv die Community um die Antwort rang.

    Genügt Stabilität für eine Neubewertung?

    Das stärkste Argument der optimistischen Seite ist die Bewertung. Ein KGV auf Basis des Vorjahresgewinns von 8,07 und eine Marktkapitalisierung von 1,14 Milliarden Euro bilden den Ausgangspunkt der Überlegung, dass schon ein Ende der operativen Verschlechterung Spielraum für höhere Kurse schaffen könnte. Eine bestätigte Prognose wäre nach dieser Lesart kein Befreiungsschlag, könnte aber Unsicherheit abbauen. Das ist eine Bewertungsthese der Community, kein Beleg für eine Unterbewertung.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu TeamViewer!
    Long
    6,60€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7,23€
    Basispreis
    0,47
    Ask
    × 14,78
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Entscheidend ist dabei weniger die Hoffnung auf einen einzelnen starken Umsatzwert als die Aussicht auf verlässlichere wiederkehrende Erlöse. Ein ausführlich begründeter Beitrag rückt deshalb die währungsbereinigte Entwicklung des jährlich wiederkehrenden Umsatzes, kurz ARR, in den Vordergrund. Eine Rückkehr zu Wachstum wäre aus dieser Sicht ein früher Hinweis darauf, dass die Strategie greift. Die im Forum genannten historischen ARR-Werte sind allerdings nicht unabhängig bestätigt.

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.

    Wachstum und Umsetzung bleiben die Streitpunkte

    Die skeptische Seite hält dagegen: Eine niedrige Bewertung allein beseitige die Wachstumssorgen nicht. Mehrere Beiträge verlangen belastbare Hinweise darauf, dass die aus ihrer Sicht schwache Umsatzentwicklung ausläuft. Während manche bereits eine Stagnation als Fortschritt werten würden, befürchten andere bei einer bloßen Bestätigung des Ausblicks neue Enttäuschung. Hinter dem Streit stehen damit unterschiedliche Erwartungen an dieselben Zahlen.

    Auch die Umsetzung der Strategie polarisiert. Befürworter sehen konsequentes Vorgehen und disziplinierte Schuldentilgung. Kritiker bemängeln die Kapitalmarktkommunikation und vermuten Probleme bei der Integration von 1E. Diese Vorwürfe sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen nicht belegt. Aussagekräftiger als persönliche Schuldzuweisungen ist deshalb die gemeinsame Forderung nach erkennbaren operativen Fortschritten.

    Zusätzliche Fantasie liefern im Forum diskutierte Leerverkaufspositionen und mögliche Eindeckungen. Die genannten Quoten sind jedoch unbestätigt; ein daraus abgeleiteter Kursschub bleibt Spekulation.

    Die nächste Woche entscheidet an den Kursmarken

    Für die kommende Woche liegt der Widerstand am Wochenhoch von 7,15 Euro, die Unterstützung am Wochentief von 6,74 Euro. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage betrug nur das 0,8-Fache des Wochenschnitts. Bei einem Ausbruch wäre deshalb auch auf die Umsatzbegleitung zu achten. Daneben bleibt relevant, ob sich die im Forum geäußerte Hoffnung auf vorläufige Oktoberzahlen konkretisiert. Ein solcher Veröffentlichungstermin ist in den geprüften Angaben nicht bestätigt.

    TeamViewer Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +3,9 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,15€ / 6,74€
    KGV (Vorjahr) 8,07
    Marktkapitalisierung 1,14 Mrd.EUR

    Stand: 18.10.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,15€ und das Wochentief bei 6,74€ die zunächst wichtigsten Marken.

    TeamViewer

    -1,07 %
    +3,89 %
    +5,30 %
    +20,35 %
    -16,67 %
    -55,32 %
    -50,11 %
    -76,99 %
    ISIN:DE000A2YN900WKN:A2YN90
    TeamViewer direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Zur TeamViewer Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde vollautomatisch erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Anleger schöpfen Hoffnung TeamViewer mit Wochenplus: Die Community setzt auf den nächsten Impuls Mit einem Plus von 3,9 Prozent sendet TeamViewer erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Q3-Zahlen als Prüfstein für die Trendwende für weiteren Rückenwind sorgen kann.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     