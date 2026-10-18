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    Diese Aktie polarisiert

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    Die Deutsche Telekom-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg

    Die Deutsche Telekom-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Hohe Eintrittshürden schützen etablierte Mobilfunknetze auf Sorgen vor Anhaltender Bewertungsdruck durch Satellitenkonkurrenz. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Diese Aktie polarisiert - Die Deutsche Telekom-Aktie polarisiert: Das spricht jetzt für und gegen den nächsten Anstieg
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    Die Deutsche Telekom-Aktie hat die Woche mit einem Plus von 1,1 Prozent beendet. Hinter dem freundlichen Ergebnis steckt eine kontroverse Debatte: Neue SpaceX-Pläne hatten den Kurs unter Druck gesetzt, bevor eine Erholung einsetzte. Im wallstreetONLINE-Forum stand deshalb vor allem die Frage im Mittelpunkt, wie gefährlich die Satellitenkonkurrenz für T-Mobile US werden könnte. Die Handelsspanne von 24,52 bis 26,16 Euro zeigt, wie bewegt die Woche trotz des überschaubaren Schlussbilanzgewinns verlief.

    Kann SpaceX klassische Mobilfunknetze verdrängen?

    Das wichtigste Argument der optimistischen Teilnehmer lautet: Frequenzen allein ergeben noch kein leistungsfähiges Mobilfunknetz. Mehrere Beiträge verweisen auf technische und wirtschaftliche Eintrittshürden. Nach ihrer Einschätzung sprechen begrenzte Satellitenkapazitäten, Schwierigkeiten beim Empfang in Gebäuden und der Aufwand für Vertrieb und Kundenservice gegen einen schnellen Durchmarsch von SpaceX. Satellitenfunk wäre in dieser Lesart eher eine Ergänzung für Funklöcher als ein Ersatz für bestehende Netze.

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    Gewicht erhält diese Position durch die nachvollziehbare Unterscheidung zwischen einer technischen Ankündigung und einem dauerhaft konkurrenzfähigen Angebot. Die Community verweist dabei auf Aussagen des Technikchefs von T-Mobile US. Die im Forum genannten Leistungsgrenzen und Kosten sind allerdings nicht unabhängig bestätigt. Auch Erwartungen, alternative Satellitenpartnerschaften könnten die Abhängigkeit von Starlink verringern, bleiben zunächst ein Zukunftsszenario.

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    Die skeptische Seite bestreitet meist nicht, dass die Telekom weiterhin gebraucht wird. Ihr Einwand zielt vielmehr auf die Bewertung: Schon die Aussicht auf neue Konkurrenz könne Anleger länger verunsichern und den Aktienkurs belasten, bevor tatsächliche Marktanteilsverluste sichtbar würden. Damit trennt die Diskussion zwei Risiken, die nicht deckungsgleich sind: eine mögliche operative Bedrohung und einen bereits vorher wirksamen Vertrauensverlust an der Börse.

    Als Gegenpol zur Konkurrenzangst diskutieren mehrere Teilnehmer Aktienrückkäufe. Ihre Hoffnung: Niedrigere Kurse erlaubten es, mit demselben Budget mehr Aktien einzuziehen und dadurch den Gewinn je Aktie zu stützen. Konkrete Rückkaufmengen aus den Beiträgen sind jedoch nicht bestätigt. Ähnliches gilt für Erwartungen an steigende Ausschüttungen. Das Vorjahres-KGV von 13,90 liefert einen überprüfbaren Bewertungsrahmen, beweist für sich genommen aber keine Unterbewertung.

    Operative Nachrichten blieben hinter dem SpaceX-Streit zurück. Dabei sicherte sich die Telekom die exklusiven Rechte an der 3. Fußball-Liga bis 2031 mit 380 Spielen pro Saison für MagentaSport. MagentaTV gewann während der Fußball-Weltmeisterschaft rund eine Million Kunden. Welchen Ergebnisbeitrag diese Entwicklung bringt, lässt sich daraus noch nicht ableiten.

    In der kommenden Woche rücken zunächst die Kursgrenzen ins Blickfeld: Bei 26,16 Euro liegt der Widerstand am Wochenhoch, bei 24,52 Euro die Unterstützung am Wochentief. Das zuletzt nur 0,6-fache relative Handelsvolumen mahnt, die Erholung nicht zu überzeichnen. Inhaltlich zählen neue Aussagen zur Satellitenstrategie und bestätigte Rückkaufdaten. Für die im Forum erwarteten Quartals- und Dividendenaussagen liegt kein bestätigter Termin für die kommende Woche vor.

    Deutsche Telekom Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +1,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 26,16€ / 24,52€
    KGV (Vorjahr) 13,90
    Marktkapitalisierung 125,56 Mrd.EUR

    Stand: 18.10.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 26,16€ und das Wochentief bei 24,52€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Deutsche Telekom

    +1,13 %
    +1,13 %
    -10,42 %
    -2,67 %
    -11,97 %
    +27,29 %
    +56,44 %
    +87,38 %
    +63,81 %
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    Zur Deutsche Telekom Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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