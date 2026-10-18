Rubio weist Vorwurf gezielter Starlink-Drosselung zurück
- Washington weist gezielte Drosselung erneut zurück
- Rubio lässt Ursache offen, Starlink-Zugang ist zurück
- Starshield ist militärisch, Kiew hat keinen Zugriff
WASHINGTON (dpa-AFX) - Washington hat erneut eine absichtliche Drosselung des für militärische Zwecke von der Ukraine genutzten Satelliteninternets zurückgewiesen. "Niemand im Weißen Haus hat irgendjemanden angewiesen, das Internet zu drosseln oder die Übertragungsgeschwindigkeiten zu verringern, damit bestimmte Drohnen es nicht nutzen können", sagte US-Außenminister Marco Rubio Journalisten vor seiner Abreise nach Usbekistan. Was die Probleme verursacht haben könnte, ließ er offen. "Es ist einfach so passiert", führte er aus. Der Starlink-Zugang sei zudem wiederhergestellt. Rubio bestätigte, dass Kiew das Satelliteninternet für Drohnenflüge verwendet.
Der US-Chefdiplomat verneinte dabei, dass die Ukraine Zugriff auf das militärische Internetsystem Starshield habe. Bei Starlink handele es sich um ein kommerzielles, bei Starshield um ein militärisches Produkt, sagte Rubio. "Starshield ist ein Vertrag mit dem US-Militär. Das hat nichts mit der Ukraine zu tun", sagte Rubio. Kiew habe keinen Zugriff. "Sie (die Ukrainer) haben um Zugang dazu gebeten, um Angriffe tief im russischen Staatsgebiet durchführen zu können", erklärte er. Starlink und Starshield seien verschiedene Systeme.
Berichte über Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine
Vergangene Woche Mittwoch wurde aus der Ukraine über Probleme beim Einsatz des Satelliteninternets von Starlink berichtet. Demnach verloren Flugobjekte ihre Verbindung, wenn sie sich schneller als 160 Kilometer pro Stunde - teils auch weniger schnell - bewegten. Präsident Wolodymyr Selenskyj bestätigte wenig später die Drosselung. Das Weiße Haus und Elon Musk, der Besitzer der Betreiberfirma SpaceX , wiesen jedoch Vorwürfe einer gezielten Funktionseinschränkung zurück. Trotz anderslautender ukrainischer Medienberichte besteht Selenskyj weiterhin auf andauernden Einschränkungen. Der ukrainische Staatschef erhob auch mehrfach den Vorwurf einer absichtlichen Funktionsbeschneidung.
Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 mit westlicher Hilfe gegen eine großangelegte russische Invasion. Satelliteninternet wird von der ukrainischen Armee für die Kommunikation in Frontregionen, aber auch für ferngesteuerte Drohneneinsätze über ukrainischem Staatsgebiet eingesetzt. Kiew ersuchte Washington mehrfach vergeblich um eine Erlaubnis für die Nutzung des Satelliteninternets auf russischem Territorium./ast/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 130,0 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um -11,65 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,13 %.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Bil..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +61,59 %/+90,83 % bedeutet.
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Sollte man sogar, so mancher würde sagen, dass Russland mit Putin wie es heute ist, ein Produkt dieser primär durch die USA angeregten ''Blockbildung''.
Ja, obwohl man hier natürlich auch fragen könnte, wer sich von wem abgeschottet hat, oder was die Ursache der Abschottung war. Da müsste man die Exportkontrollen (CoCom) der NATO-Staaten mit dem Ziel, den Export strategisch wichtiger Güter und Technologien in den Ostblock zu verhindern, unbedingt mitdenken.
Es gibt Berichte vom ukrainischen Militär, dass die Starlink-Funktionalität für ukrainische Drohnen eingeschränkt wurde. Damit ist erneut klar, dass SpacekeXs eine US-Firma ist, die auf Anweisung des US-Präsidenten handelt. Was wiederum bedeutet, dass Starlink, Starshield und was auch immer an weiteren Starwars-Produkten kommen wird, nur für die USA relevant ist, weil keine andere souveräne Nation sich für Ihre Verteidigung in diese Abhängigkeit mehr begeben wird.