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    Zwischen Hoffnung und Zweifel

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    Stillstand bei mutares: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung

    Die mutares-Aktie kam in dieser Woche kaum vom Fleck. In der Community treffen Hoffnungen auf Mögliche Mittelzuflüsse durch Beteiligungsverkäufe auf Sorgen vor Unklare Ertragsqualität und Finanzierungsbelastungen. Neue Impulse könnten schon bald für Bewegung sorgen.

    Zwischen Hoffnung und Zweifel - Stillstand bei mutares: Im Forum wächst der Streit über die Bewertung
    Foto: adobe.stock.com

    Stillstand beim Kurs, Bewegung in der Debatte: Die Mutares-Aktie beendete die Woche mit einer Performance von +0,0 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum sorgte vor allem die Aussicht auf einen möglichen Verkauf oder Börsengang von Nord Gas Solutions (NGS) für intensive Diskussionen. Dahinter steht die Frage, ob Beteiligungsverkäufe finanzielle Spielräume schaffen können oder die Erwartungen den belastbaren Ergebnissen vorauseilen. Das Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 2,1-Fachen des Wochenschnitts.

    NGS: Verkaufshoffnung oder zu viel Vorschuss?

    Die optimistische Seite sieht in NGS eine zusätzliche Chance, Werte aus dem Beteiligungsportfolio zu realisieren. Zusammen mit Magirus und Efacec ergeben sich nach Einschätzung dieser Anleger mehrere mögliche Verkaufskandidaten. Daraus könnten Mittelzuflüsse entstehen, die Finanzierungsrisiken abfedern. Als Vorbilder dienen in den Beiträgen Steyr und Terranor: Befürworter werten diese Fälle als Beleg dafür, dass Mutares Gelegenheiten zur Verwertung seiner Beteiligungen nutzen könne. Für NGS setzen sie zudem auf ein günstiges Umfeld im Energiesektor.

    Die Gegenposition hält solche Vergleiche nur eingeschränkt für tragfähig. Bei Steyr habe nach ihrer Einschätzung die Begeisterung für Rüstungsaktien geholfen; bei Terranor unterscheiden Kritiker zwischen dem Erfolg für Mutares und der späteren Kursentwicklung. Vor allem bemängeln sie, dass bereits länger diskutierte Verkaufsoptionen bei anderen Beteiligungen noch keinen im Forum greifbaren Abschluss ergeben hätten. Die Prüfung eines Börsengangs ist aus ihrer Sicht noch kein verlässlicher Mittelzufluss.

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    Besonders konkret wird die Kontroverse bei der Ertragsqualität von NGS. Eine ausführlich diskutierte Rechnung stellt im Forum genannte Halbjahreswerte einer dort angeführten Jahreserwartung von mehr als 575 Millionen Euro Umsatz und rund 50 Millionen Euro bereinigtem EBITDA gegenüber. Daraus leiten Skeptiker eine schwächere zweite Jahreshälfte ab. Das bleibt eine Interpretation: Eine Umsatzuntergrenze ist keine punktgenaue Prognose, und ein Ergebnis nach Steuern lässt sich nicht unmittelbar mit bereinigtem EBITDA vergleichen. Ein daraus vermuteter Verlust ist deshalb nicht belegt.

    Finanzierung bleibt der Prüfstein

    Auch ein in den Beiträgen genanntes Verkäuferdarlehen bei NGS und die erwartete Anleihe-Refinanzierung nähren kritische Fragen. Beim Anleiherückkauf monieren einige Anleger ein aus ihrer Sicht zu geringes Volumen. Andere halten dagegen, dass ein Rückkauf von bis zu einem bestimmten Betrag keine vollständige Ausschöpfung garantiere und von der Verkaufsbereitschaft der Gläubiger abhänge. Bestätigt ist dagegen der Abschluss der Übernahme von Steinmüller Engineering von IHI am 15. Oktober. Der Spezialist erzielte zuletzt eine Gesamtleistung von nahezu 100 Millionen Euro.

    Für die kommende Woche stehen damit mögliche Konkretisierungen zu NGS und zur Finanzierung im Fokus. Kursseitig bilden 25,95 Euro als Wochenhoch den nächsten Widerstand und 24,05 Euro als Wochentief die Unterstützung. Ein Verlassen dieser Spanne wäre ein konkretes Signal, ob die bislang ausgeglichene Wochenbilanz in eine neue Richtung kippt.

    mutares Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +0,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 25,95€ / 24,05€
    KGV (Vorjahr) 2,11
    Marktkapitalisierung 637,89 Mio.EUR

    Stand: 18.10.2026, 18:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 25,95€ und das Wochentief bei 24,05€ die zunächst wichtigsten Marken.

    mutares

    +0,61 %
    0,00 %
    -4,23 %
    -9,12 %
    -9,38 %
    -6,43 %
    +12,01 %
    +105,66 %
    +191.438,46 %
    ISIN:DE000A2NB650WKN:A2NB65
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