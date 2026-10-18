Frankreichs Regierung lädt zu Gesprächen ein

PARIS (dpa-AFX) - Nach den Sozialprotesten in Frankreich hat Präsident Emmanuel Macron ein Eingehen auf die Nöte der Bevölkerung zugesichert, ohne konkrete Zusagen zu machen. "Die Regierung unternimmt alles in ihrer Macht Stehende, damit dieses zentrale Thema der Kaufkraft angegangen wird. Ich weiß, dass die Franzosen konkrete Ergebnisse erwarten, und wir werden weiterhin handeln", sagte Macron in einer Fernsehansprache am Abend.

Ein Thema der Massendemonstrationen am Samstag waren die hohen Lebenshaltungskosten. Verursacht würden diese im Moment durch den Konflikt im Nahen Osten, sagte Macron. Er setze sich in diesem Zusammenhang auf internationaler Ebene für niedrigere Kraftstoff- und Energiekosten ein und breche am Montag zu einer Reise in vier Länder am Persischen Golf auf, um Frankreichs Energieversorgung zu sichern.