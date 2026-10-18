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    20 SPD-Abgeordnete gegen Verhandlungen mit Linke

    Für Sie zusammengefasst
    • 20 SPD-Abgeordnete lehnen Koalition mit Linken ab
    • Antisemitismus und Clan-Kontakte nähren Zweifel
    • SPD und Grüne stimmen Montag über Verhandlungen ab
    Medien - 20 SPD-Abgeordnete gegen Verhandlungen mit Linke
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - 20 SPD-Bundestagsabgeordnete wenden sich laut Medienberichten in einer gemeinsamen Erklärung gegen eine mögliche Koalition ihrer Partei mit der Linken in Berlin. "Unser Wertekompass ist niemals verhandelbar", lautet die Überschrift des Papiers von 20 Mitgliedern der SPD-Bundestagsfraktion zur Regierungsbildung in der Hauptstadt. Darüber berichteten unter anderem "Spiegel", "Bild" und "Table.Briefings", denen nach eigenen Angaben jeweils das Papier vorlag.

    Die wiederkehrenden Antisemitismuskonflikte im Berliner Landesverband der Linken, die Kontakte in das Remmo-Umfeld, also zu einem kriminellen Clan, sowie zu Akteuren aus extremistischen Milieus und der Umgang mit diesen Vorgängen begründeten "einen erheblichen Zweifel" an der politischen Verlässlichkeit des Landesverbandes, zitierten die Medien aus der Erklärung.

    "Mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen"

    Man respektiere die Entscheidungshoheit der Berliner SPD. "Als Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion sehen wir zugleich unsere Verantwortung für die Glaubwürdigkeit gemeinsamer sozialdemokratischer Grundsätze. Deshalb sprechen wir uns unter den gegenwärtigen Voraussetzungen mit Nachdruck gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Berliner Linken aus", heißt es laut den Medienberichten in der Erklärung.

    Grüne und SPD in Berlin entscheiden am Montag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linken. Am Wochenende hatten die drei Parteien ihre Sondierungsgespräche abgeschlossen. Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Nun wird versucht, eine rot-grün-rote Regierung zu bilden./bg/DP/zb







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