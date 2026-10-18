Linkspartei öffnet Antisemitismus 'Tür und Tor'

BERLIN (dpa-AFX) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer (parteilos) hat abermals vor einer Koalition aus SPD und Grünen mit der Linken in Berlin gewarnt. "Eine Regierung in der Hauptstadt unter Führung der direkten SED-Nachfolger würde den erinnerungspolitischen Konsens der Demokraten in doppelter Hinsicht verraten", sagte Weimer der "Bild".

Zum einen öffnet die Linkspartei nach Ansicht von Weimer dem Antisemitismus "Tür und Tor". "Gerade in Berlin, wo einst der Holocaust geplant und exekutiert worden war, darf diese Haltung nicht regieren", sagte Weimer. Zum anderen untergrabe die Linkspartei die Aufarbeitung des SED-Unrechts in der DDR.