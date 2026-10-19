Proya Cosmetics weiht sein neues Labor des Europe Innovation Center in Frankreich ein

SURESNES, Frankreich, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Nach der Gründung des PROYA EUROPE INNOVATION CENTER in La Défense – Paris im Jahr 2024 markiert die Einweihung des neuen Labors des Europa-Innovationszentrums in Suresnes am 13. Oktober 2026 eine neue Etappe in der Präsenz des Unternehmens in Europa und spiegelt dessen Bestreben nach internationaler Expansion und engeren lokalen Verbindungen wider.

Eine neue Rolle innerhalb des Forschungs- und Innovationsökosystems von Proya Cosmetics

Das neue Labor des Europe Innovation Centers von Proya Cosmetics in Frankreich wird die drei Forschungs- und Entwicklungszentren des Unternehmens ergänzen und gleichzeitig echte Synergien schaffen.

Der Schwerpunkt liegt insbesondere auf Bereichen, in denen Europa über fundiertes wissenschaftliches und technologisches Know-how verfügt, wie Langlebigkeit, Hautbiologie, Biotechnologie sowie nachhaltige Inhaltsstoffe und Technologien.

Es wird mit dem Forschungs- und Entwicklungszentrum des Unternehmens in Hangzhou Longwu, China, zusammenarbeiten können, das sich mit Rezepturen, Inhaltsstoffen, Produktsicherheit und -wirksamkeit sowie mit Grundlagen- und angewandter Forschung befasst, sowie mit dem Zentrum in Shanghai, dessen Arbeit sich der Haarpflege und dem Mikrobiom der Kopfhaut widmet.

Mit einer Fläche von 450 m², 76 hochmodernen Geräten und 7 engagierten Forschern wird das Labor des Europe Innovation Centers dazu beitragen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen und neue Forschungsbereiche mit starkem Wachstumspotenzial zu erschließen, während es gleichzeitig die wissenschaftliche und industrielle Zusammenarbeit in ganz Europa fördert.

„Dieses Labor des Europe Innovation Centers verbindet die europäischen und chinesischen Ökosysteme, um gemeinsame Stärken zu bündeln und durch das Zusammenspiel von wissenschaftlichen, kulturellen und verbraucherbezogenen Perspektiven neue Innovationskapazitäten zu schaffen", sagte Herr Hou Juncheng, Gründer und Vorsitzender von Proya Cosmetics.

Zwei Gelegenheiten zum Austausch im Oktober 2026

Die Einweihung des Labors des Europe Innovation Centers am 13. Oktober 2026 brachte zahlreiche wissenschaftliche und institutionelle Partner sowie Unternehmen zusammen. Im Anschluss daran findet am 14. und 15. Oktober 2026 im Carrousel du Louvre die COSMETIC 360 statt, die internationale Fachmesse für die Parfüm- und Kosmetikindustrie, auf der Proya Cosmetics seine Forschungsaktivitäten mehr als 5.500 Besuchern aus 70 Ländern vorstellen wird.