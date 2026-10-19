Raus aus Siemens Energy? Rein in CTS Eventim und Power Metallic Mines? Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Power Metallic Mines Kupfer hat sich im Börsenbeben der vergangenen Woche bemerkenswert gut gehalten. Die strukturellen Rahmenbedingungen sprechen weiterhin für einen hohen Kupferpreis. Ein Profiteur ist …



