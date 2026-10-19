+38 % in einer Woche! OHB zündet Kursrakete! Als nächstes Nel ASA und First Hydrogen? Was für eine Woche für die OHB-Aktie. Um rund 38 % schoss das Wertpapier in die Höhe. Damit könnte die scharfe Korrektur beendet sein. Analysten sehen jedenfalls weiteres Kurspotenzial für den deutschen Raumfahrtkonzern. Sie verweisen auf ein sehr …



