Zwischen Kriegs-Aktien und Goldrausch! Rheinmetall, Hensoldt und Lahontan Gold könnten zur Gewinnmaschine werden! Rüstung lief wieder zuletzt wie der berühmt-berüchtigte „geölte Blitz“. Es sind einfach unsichere Zeiten, die von Kriegen und damit auch Aufrüstung geprägt sind. Diese Zeiten, in denen auch die Zinsen und die Inflation nach oben laufen, begünstigen …



