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    Zwischen Kriegs-Aktien und Goldrausch! Rheinmetall, Hensoldt und Lahontan Gold könnten zur Gewinnmaschine werden!

    Rüstung lief wieder zuletzt wie der berühmt-berüchtigte „geölte Blitz“. Es sind einfach unsichere Zeiten, die von Kriegen und damit auch Aufrüstung geprägt sind. Diese Zeiten, in denen auch die Zinsen und die Inflation nach oben laufen, begünstigen …

    Zwischen Kriegs-Aktien und Goldrausch! Rheinmetall, Hensoldt und Lahontan Gold könnten zur Gewinnmaschine werden!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Rüstung lief wieder zuletzt wie der berühmt-berüchtigte „geölte Blitz“. Es sind einfach unsichere Zeiten, die von Kriegen und damit auch Aufrüstung geprägt sind. Diese Zeiten, in denen auch die Zinsen und die Inflation nach oben laufen, begünstigen ebenso das Umfeld für den Rohstoff Gold. Rüstung und Gold - diese Kombi lässt zurzeit das Herz von Investoren höherschlagen. Während europäische Rüstungsschwergewichte von steigenden Wehretats profitieren und milliardenschweren Auftragsbeständen vor sich herschieben, schickt sich ein kleinerer Gold-Explorer an, mit harten Fakten und glänzenden PEA-Zahlen zu überzeugen. In dieser umfassenden Analyse nehmen wir drei Top-Werte unter die Lupe, die eines gemeinsam haben: Sie bieten in den aktuellen Zeiten Kurspotenzial für Anleger und Investoren. Erfahren Sie nachfolgend, welche Marken für Rheinmetall und Hensoldt an den Börsen wirklich zählen, wo die versteckten Risiken lauern und warum vor allem Lahontan Gold mit seinem Update zur PEA neue Zeichen für den weiteren Kursverlauf setzen könnte.

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