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    Grüne und SPD in Berlin entscheiden über Koalitionsverhandlungen

    Für Sie zusammengefasst
    • Grüne und SPD stimmen über Gespräche mit Linken ab
    • Linke stimmt am 31. Oktober über Verhandlungen ab
    • Gespräche könnten Anfang November beginnen
    Grüne und SPD in Berlin entscheiden über Koalitionsverhandlungen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Grüne und SPD in Berlin entscheiden am Montag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Linken. Die Grünen haben dazu am Abend (20.00 Uhr) einen kleinen Parteitag einberufen. Die SPD befindet bei einer digitalen Sitzung ihres Landesvorstands darüber. Basis ist ein Sondierungspapier, das die drei Parteien am Wochenende vorgestellt hatten.

    Die Linke trifft ihre Entscheidung über den Beginn von Koalitionsverhandlungen erst auf einem Parteitag am 31. Oktober. Grund sind die zweiwöchigen Herbstferien in Berlin. Im Falle einer Zustimmung können die Koalitionsgespräche dann Anfang November beginnen.

    Bei der Berlin-Wahl am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden. Dahinter folgen CDU (18,8 Prozent), AfD (16,3 Prozent), Grüne (14,3 Prozent) und - mit ihrem historisch schlechtesten Ergebnis - die SPD (12,1 Prozent). Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition hat ihre Mehrheit verloren. Nun wird versucht, eine rot-grün-rote Regierung zu bilden./kr/DP/men






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