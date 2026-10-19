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    Ryanair will Flugangebot im Südwesten ausbauen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ryanair baut Flugangebot im Südwesten weiter aus
    • Mehr Flugzeuge und neue Routen sind angekündigt
    • Günstige Flughäfen stärken Wachstum im Südwesten
    Ryanair will Flugangebot im Südwesten ausbauen
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Ryanair will sein Flugangebot im Südwesten Deutschlands weiter ausbauen. "Wir werden mehr Flugzeuge an den Standorten in der Region stationieren und zudem neue Routen aus dem Südwesten anfliegen", sagte Ryanairs Deutschland-Manager Marcel Meyer-Pouchain der Deutschen Presse-Agentur. In den kommenden Tagen werde man Details zu den Plänen bekanntgeben.

    Während die nach Passagierzahlen größte Airline Europas in vielen Teilen Deutschlands derzeit auf dem Rückzug ist, sieht sie im Südwesten offenbar Wachstumspotenzial. Vor allem die auf Billigflieger ausgerichteten Flughäfen in Memmingen, Karlsruhe/Baden-Baden und Friedrichshafen böten deutlich günstigere Kostenbedingungen als die meisten anderen Standorte in Deutschland, so Meyer-Pouchain.

    Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot./mxx/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 22,78 auf Lang & Schwarz (18. Oktober 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,59 Mrd..

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +22,94 %/+40,50 % bedeutet.





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