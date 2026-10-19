Ryanair will Flugangebot im Südwesten ausbauen

Anfang Oktober hatte Ryanair bereits angekündigt, die Kapazität am Flughafen Memmingen um zwölf Prozent auszuweiten und erstmals auch im Winter Friedrichshafen anzufliegen. In Karlsruhe/Baden-Baden sollen neue Strecken hinzukommen. Aus Bremen hingegen will sich Ryanair künftig ganz zurückziehen, in Hamburg und Berlin kürzt die Airline ihr Angebot./mxx/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 22,78 auf Lang & Schwarz (18. Oktober 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um -3,54 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt 0,00 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 23,59 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7200 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +22,94 %/+40,50 % bedeutet.