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    Kanadische Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Alberta stimmt über einen Weg zur Abspaltung ab
    • Umfragen zeigen klare Mehrheit für Kanadas Verbleib
    • Abspaltung wird nur von wenigen unterstützt
    Kanadische Provinz Alberta stimmt über mögliche Abspaltung ab
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    EDMONTON (dpa-AFX) - Die Bewohner und Bewohnerinnen der ölreichen Provinz Alberta sollen am Montag (ab 17.00 Uhr MESZ) per Referendum über einen möglichen Weg hin zu einer von einer Minderheit immer wieder geforderten Abspaltung von Kanada entscheiden. Die Stimmberechtigten sollen dabei abstimmen, ob ihre Provinz Teil Kanadas bleiben soll - oder ob ein Prozess eingeleitet werden soll, der zu einem rechtlich bindenden weiteren Referendum über eine Abspaltung führt.

    In Umfragen hatte sich zuletzt eine große Mehrheit für den Verbleib als Teil Kanadas ausgesprochen. Auch Albertas Premierministerin Danielle Smith, Kanadas Premierminister Mark Carney sowie beide großen politischen Parteien des Landes hatten sich immer wieder deutlich gegen eine Abspaltung ausgesprochen. Aus der US-Regierung von US-Präsident Donald Trump kam dagegen Unterstützung für die Unabhängigkeitsbewegung.

    Die kanadische Provinz Alberta mit rund fünf Millionen Einwohnern liegt im Westen des zweitgrößten Landes der Erde und ist bei Touristen vor allem für ihre Nationalparks in den Rocky Mountains beliebt. Eine Bewegung, die unter anderem aus kulturellen und wirtschaftlichen Gründen die Abspaltung von Kanada fordert, gibt es in der als sehr konservativ geltenden Provinz schon länger - allerdings wird sie Umfragen zufolge nach wie vor nur von einer Minderheit unterstützt. Einige Vertreter der Ölindustrie beispielsweise fühlen sich von Umweltauflagen eingeschränkt./cah/DP/zb






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