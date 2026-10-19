DAX vor Rücksetzer: KI-Sorgen und Ölpreise belasten – Frankreichs Zinsen steigen

Die Finanzierung des KI-Booms bleibt allerdings ein Problem. So verlor der Rechenzentrumsanbieter CoreWeave , der seinen Ausbau mit hohen Schulden finanziert, vergangene Woche 25 Prozent an Börsenwert. Auch am Kreditmarkt wächst die Nervosität. Laut Goldman-Sachs-Händlern liegen die Risikoaufschläge für Anleihen großer Cloudkonzerne auf den höchsten Niveaus des Jahres. Anleger hinterfragen zunehmend, wie sich die enormen KI-Ausgaben finanzieren lassen und welche Renditen damit erzielt werden können.

Nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien zeichnet sich an der Wall Street eine erste Erholung ab. Die Futures auf den Nasdaq 100 legten am frühen Montag um 1,31 Prozent zu. Die Terminkontrakte auf den Dow Jones gewinnen 0,51 Prozent beziehungsweise 268 Punkte hinzu, diejenigen auf den S&P 500 legen um 0,79 Prozent zu (Stand: 07:44 Uhr MESZ). Damit wagen sich Anleger nach einer schwachen Börsenwoche vorsichtig zurück: Der Nasdaq hatte 4,5 Prozent eingebüßt, der S&P 500 knapp zwei Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In Asien überwiegen unterdessen die Verluste. Japans Nikkei fiel um 1,65 Prozent, Südkoreas Kospi verlor 1,29 Prozent und Chinas CSI 300 gab um 0,28 Prozent nach. Australiens Leitindex hingegen kann sich mit einem Plus von 0,37 Prozent im grünen Bereich halten.

Ölpreis bei 109 Dollar: Neue Angriffe schüren Versorgungssorgen.

Die Ölpreise geben zum Wochenauftakt leicht nach, blieben aber nahe ihren jüngsten Höchstständen. So verbilligte sich die Nordseesorte Brent um 2,01 US-Dollar auf 107,85 US-Dollar je Barrel. US-Öl der Sorte WTI verlor 1,30 US-Dollar und kostete damit 100,11 US-Dollar. Im Fokus stehen neue ukrainische Angriffe auf russische Energieanlagen sowie Attacken auf Tanker im Persischen Golf.

In St. Petersburg brachen nach ukrainischen Drohnenangriffen am Sonntag Brände in einem Ölterminal und einem Tanklager aus. Über das Terminal werden laut Daten des Analysehauses Kpler täglich rund 120.000 Barrel verarbeitete Ölprodukte, überwiegend Schweröl, exportiert. Das Schadensausmaß blieb zunächst unklar. Die Ukraine hatte ihre Angriffe vorübergehend ausgesetzt, nachdem US-Präsident Donald Trump am 11. Oktober eine entsprechende Waffenruhe verkündet hatte. Da Russland seine Angriffe auf ukrainische Energieanlagen jedoch fortsetzte, kündigte Kiew die Wiederaufnahme seiner Angriffe an.

Auch im Nahen Osten bleibt die Lage angespannt. Laut der britischen Seesicherheitsstelle UKMTO wurden am Freitag zwei Tanker vor der Küste Saudi-Arabiens angegriffen. Eines der Schiffe wurde von einem kleinen Boot aus mit einer Panzerabwehrgranate beschossen, ein weiteres wurde von einem unbekannten Geschoss getroffen. Laut CNBC hat der Iran seine Angriffe auf Tanker im Persischen Golf, in der Straße von Hormus und im Golf von Oman verstärkt, um die Rohölexporte aus der Region zu behindern.

Thomas Altmann von QC Partners warnt: "Der Ölpreis ist nach wie vor das große Thema an den Börsen. Am Freitag erreichte der Preis für ein Barrel Rohöl der Sorte Brent mit 110 US-Dollar ein neues Verlaufshoch. Es wird immer klarer, dass sich niemand auf einen schnellen Rückgang des Ölpreises einstellen sollte. Der Liefertermin Juni 2027 wird inzwischen bei 95 USD gehandelt."

Frankreich: Unruhen verschärfen Haushaltsstreit – Anleiherendite steigt

Vor der Haushaltsabstimmung am Dienstag gerät Frankreichs Regierung zusätzlich unter Druck. Am Samstag demonstrierten landesweit nach Behördenangaben rund 550.000 Menschen gegen hohe Lebenshaltungskosten und Missstände bei öffentlichen Dienstleistungen. Während die meisten friedlich protestierten, eskalierte die Lage in mehreren Städten. Laut Medienberichten wurden fast 2.400 Menschen festgenommen und knapp 1.000 Polizisten und Gendarmen verletzt. Zahlreiche Geschäfte wurden geplündert oder beschädigt.

Die Ausschreitungen treffen die Minderheitsregierung von Premierminister Sébastien Lecornu mitten in ihren Sparbemühungen. Für den Haushalt 2027 plant sie Einsparungen von 54 Milliarden Euro. Frankreichs Schuldenberg erreichte im zweiten Quartal mit 3,6 Billionen Euro beziehungsweise 119 Prozent der Wirtschaftsleistung einen neuen Höchststand. Präsident Emmanuel Macron kündigte ein hartes Vorgehen gegen Gewalttäter an und will zugleich Vorschläge zur Bewältigung der Krise erarbeiten lassen.

Auch die hohen Anleiherenditen erschweren die Haushaltssanierung. So lag die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen am Montagmorgen bei 4,853 Prozent und damit 0,074 Prozentpunkte höher. Damit nähert sie sich dem Zehn-Jahres-Hoch von 4,935 Prozent, das Anfang Oktober 2026 erreicht wurde. Französische Staatsanleihen rentierten damit deutlich höher als vergleichbare Bundesanleihen mit 3,42 Prozent und italienische Staatspapiere mit 4,51 Prozent. Höhere Zinsen verteuern die Aufnahme neuer Schulden sowie die Refinanzierung fälliger Anleihen.

DAX vor Verschnaufpause nach starker Woche

Nach der kräftigen Erholung in der Vorwoche deutet alles auf einen leicht schwächerer Handelsbeginn des DAX am Montag hin. Rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start taxierte IG Markets den Leitindex auf 25.576 Punkte, was einem Minus von 0,2 Prozent entspricht. Die jüngsten Verluste der US-Technologiewerte belasten die Stimmung: Der Nasdaq 100 war am Freitag auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen gefallen.

Charttechnisch hatte der DAX zuletzt Boden gutgemacht. In der vergangenen Woche überwand er den seit dem Rekordhoch von 26.618 Punkten Ende August bestehenden Abwärtstrend. Am Freitag rückte der Leitindex bis an seine 50-Tage-Linie vor. Nach diesem Anstieg könnten Anleger zum Wochenauftakt zunächst Gewinne mitnehmen.

Zurückhaltung herrscht jedoch angesichts der Finanzierungskosten der KI-Konzerne und Inflationsängste angesichts hoher Ölpreise. Etwas Zuversicht verbreitet hingegen JPMorgan-Stratege Mislav Matejka: Die Bank erwartet zum Jahresende sowohl bei kurz- als auch bei langlaufenden Anleihen niedrigere Renditen als aktuell. Stabilisieren sich die Anleihekurse, dürfte das seiner Einschätzung nach auch dem Aktienmarkt helfen.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion