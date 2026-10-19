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    Drohung

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    Austrian-Airlines-Flugzeug muss in Sofia landen

    Für Sie zusammengefasst
    • Austrian-Flug landet nach Drohung in Sofia
    • An Bord sind 51 Passagiere und sechs Crewmitglieder
    • Flugzeug sicher gelandet, Reisende werden umgebucht
    Drohung - Austrian-Airlines-Flugzeug muss in Sofia landen
    Foto: Boris Roessler - dpa

    SOFIA (dpa-AFX) - Wegen einer Drohung hat ein Flugzeug der österreichischen Fluggesellschaft Austrian Airlines einen ungeplanten Zwischenstopp in Sofia einlegen müssen. Die Maschine befand sich am Sonntagabend auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien, als es die Kursänderung gab. "Das betroffene Flugzeug - ein Airbus A320 - wird nunmehr entsprechend durchsucht", hieß es nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA in einer Mitteilung von Austrian Airlines. Das Unternehmen bestätigte darin die Drohung.

    51 Passagiere und 6 Crewmitglieder an Bord

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    In der bulgarischen Hauptstadt sei das Flugzeug gegen 19.42 Uhr Ortszeit gelandet, hieß es in israelischen Medien. Dort war von einer mutmaßlichen Bombendrohung die Rede, die nach dem Start in Israel eingegangen sei. Zu diesem Zeitpunkt habe sich das Flugzeug nahe der bulgarisch-rumänischen Grenze befunden.

    An Bord befanden sich laut Austrian Airlines 51 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder, wie es in dem APA-Bericht heißt. Das Flugzeug sei sicher in Sofia angekommen. Die Fluggäste würden nach der Untersuchung des Flugzeugs rasch auf eine Alternativverbindung umgebucht.

    Zuletzt schwerer Vorfall auf Flug nach Tel Aviv

    Auf einem Flug von Dubai nach Tel Aviv war es am 30. September zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Dabei soll der Copilot den Piloten mit einer Axt angegriffen haben. Der indische Flugkapitän konnte trotz schwerer Verletzungen die Tür zum Cockpit öffnen. Dort konnten Passagiere dann den Angreifer überwältigen. Eine zweite Besatzung brachte die während der Attacke stark abgesackte Maschine im saudi-arabischen Tabuk zur Landung.

    Der aus dem Oman stammenden Copilot des Flydubai-Flugs soll laut Erkenntnissen von Ermittlern in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Selbstmordanschlag geplant und vorgehabt haben, die Maschine auf den Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv stürzen zu lassen./se/DP/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 7,107 auf Lang & Schwarz (18. Oktober 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -1,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,52 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,0000EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -1,51 %/+26,64 % bedeutet.





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