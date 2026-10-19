Vergesellschaftung verbieten? Regierung noch in Abstimmung
- Verbot der Vergesellschaftung noch in Abstimmung
- Ab 10.000 Wohnungen sollen Konzerne betroffen sein
- Verbot braucht wohl ein konkretes positives Ziel
BERLIN (dpa-AFX) - Die Pläne der schwarz-roten Koalition, die Verstaatlichung von Mietwohnungen zu verbieten, befinden sich noch in der Abstimmung der Bundesregierung. Das teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Vorhaben liegt demnach in der Co-Federführung des Hauses von Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) und den beiden SPD-geführten Justiz- und Bauministerien. Das Innenministerium habe dabei eine sogenannte technische Federführung inne, erläuterte der Sprecher.
Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen im Falle einer Koalition eine Vergesellschaftung großer privater Wohnungsbestände angehen. Das geht aus einem gemeinsamen Sondierungspapier vom Wochenende hervor. Betroffen sein sollen private Wohnungskonzerne ab einem Bestand von 10.000 Wohnungen in Berlin. Einen Grundbestand von 10.000 Wohnungen dürften die Konzerne dabei behalten.
Beschluss aus Juli: Koalition will Vergesellschaftung verhindern
Die Bundesregierung hatte bereits im Juli beschlossen, dass sie eine solche Verstaatlichung verhindern will. Vor allem die Union befürchtet durch die rot-grün-roten Pläne einen Schaden für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Bislang gibt es allerdings noch keinen Gesetzentwurf, sondern nur einen Beschluss des Koalitionsausschusses.
Rechtlich geht es vor allem um Artikel 15 des Grundgesetzes. Danach können "Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel" durch ein Gesetz, das auch die Entschädigung regelt, in Gemeineigentum überführt werden. In der politischen Debatte ist oft von "Enteignung" die Rede. Verfassungsrechtlich ist dies jedoch ein anderes Instrument.
Kann der Bund die Pläne verbieten?
Die Vergesellschaftung von Grund und Boden zählt zum Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Der Bund darf hier nur dann gesetzgeberisch tätig werden, wenn dies zur Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder zur Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit erforderlich ist. Ein einfaches Gesetz, das lediglich festhält, dass Länder nicht vergesellschaften dürfen, könnte womöglich als unzulässige reine Negativgesetzgebung vor dem Bundesverfassungsgericht angegriffen werden.
Insofern müsste ein Verbot wohl konkret mit einem positiven Ziel verknüpft werden, etwa der Schaffung zusätzlichen Wohnraums oder erleichterten Möglichkeiten für den Erwerb von Wohneigentum. Entsprechende Bedenken äußerten zumindest mehrere Juristen, die das Vorhaben auf der Plattform Verfassungsblog analysiert haben./csd/DP/zb
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Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um -1,30 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,75 %.
Die Marktkapitalisierung von Vonovia bezifferte sich zuletzt auf 13,52 Mrd..
Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +23,65 %/+110,20 % bedeutet.
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Das Problem dürfte sein, dass ja gar nicht vonovia oder die Deutsche Wohnen enteignet werden sondern die jeweiligen Tochtergesellschaften die der jeweiligen Holding zugeordnet werden. Diese werden auch separat entschädigt werden müssen und die Entschädigungssumme wird dann an die Holding hochgereicht. Auf der Ebene unterhalb der Holdungstruktur müssen dazu natürlich auch noch Kreditverträge abgetrennt, Sicherheiten neu bewertet werden etc. Die muss man dann separat aus jeder Tochter rausrechnen und die Kredite mit den Banken neu verknüpfen. Fraglich ob Berlin die Kredite für den enteigneten Bestand dann vorzeitig ablösen will und wie geht man dann mit teuren Vorfälligkeitsentschädigungen um? Dazu hat jede einzelne GmbH eine eigene Klagebefugnis. Ich habe keine Vorstellung wie die insbesondere in Berlin überlasteten Gerichte diese Welle stemmen wollten. Ganz abgesehen vom Prozesskostenrisiko für das Land Berlin. Dazu will man ja Einheiten ab 2021 nicht enteignen. Das müsste man also aus jeder einzelnen Zelle rausrechnen und es bleiben kleine unrentabele Hüllen.
Wenn man sich mal die Rechtsexperten (und nicht die Bild) anhört, ist die allgemeine Meinung und Rechtslage eindeutig: Die Verstaatlichung ist eine reine PR Veranstaltung der Linken aka Antisemiten.
- Artikel 15 bezieht sich auf Artikel 14 bezüglich der Entgeltung/Bezahlung. Es muss der Marktwert bezahlt werden. Absolut unmöglich für Berlin.
- Eine Verstaatlichung tauscht NUR den Eigentümer aus, erzeugt aber keine neuen Wohnungen. Das Bundesverfassungsgericht wird daher alles abschmettern.
- Es gibt auslaendische Wohnungsinhaber in Berlin, die den Europäischen Gerichtshof mit einbeziehen werden. Auch dieser wird den Plan der Linken nicht zulassen.
Da in Berlin europäische Gesellschaften Bestände mit mehr als 10000 Wohnungen besitzen (z. B. Heimstaden, Adler Group), landet der ganze Komplex