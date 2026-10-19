JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Neutral'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Harlan Sur
Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 85
Kursziel alt: 85
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