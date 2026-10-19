JPMORGAN stuft INTEL CORP auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 89,85EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Harlan Sur

Analysiertes Unternehmen: INTEL CORP

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

