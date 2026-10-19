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    NORMA Group ändert Dividendenpolitik: Was Anleger jetzt wissen müssen

    Mehr Spielraum fürs Wachstum: NORMA Group stellt ab 2027 ihre Dividendenpolitik um. Künftig sollen mindestens 10 % des bereinigten Konzernjahresergebnisses ausgeschüttet werden.

    NORMA Group ändert Dividendenpolitik: Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: NORMA Group
    • NORMA Group ändert im Zuge der NewNORMA-Strategie ihre Dividendenpolitik; die neue Regelung gilt ab dem Geschäftsjahr 2027.
    • Statt bisher rund 30–35 % soll künftig mindestens 10 % des bereinigten Konzernjahresergebnisses ausgeschüttet werden – sofern Wirtschaftslage und Liquidität es zulassen.
    • Die Dividende soll vorbehaltlich der Hauptversammlungszustimmung einmal jährlich für das jeweilige Vorjahr gezahlt werden.
    • Die Anpassung soll eine verlässliche Basisausschüttung sichern und zugleich mehr finanziellen Spielraum für profitables Wachstum und mögliche Aktienrückkäufe schaffen.
    • Für 2026–2031 strebt NORMA durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von 1–3 % vor Währungseffekten an; bis 2031 sollen die bereinigte EBIT-Marge über 10 % und die Cash Conversion über 70 % liegen.
    • Im 3. Quartal 2026 erzielte das Unternehmen vorläufig einen Umsatz von 207,8 Mio. Euro und eine bereinigte EBIT-Marge von 3,7 %; der Jahresausblick 2026 wurde bestätigt. Die vollständige Zwischenmitteilung soll am 3. November erscheinen.

    Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,430EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,570EUR das entspricht einem Plus von +0,91 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.153,04PKT (+0,75 %).


    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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