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    NORMA Group konkretisiert NewNORMA: Das sind die Ziele bis 2031

    Mehr Wachstum, höhere Margen, klare Prioritäten: NORMA Group setzt bis 2031 auf einen stärkeren Vertrieb, effizientere Standorte und konsequente Kostensenkungen.

    NORMA Group konkretisiert NewNORMA: Das sind die Ziele bis 2031
    Foto: NORMA Group
    • Bis 2031 strebt NORMA Group ein wechselkursbereinigtes jährliches Umsatzwachstum von 1–3 %, eine bereinigte EBIT-Marge von über 10 % und eine Cash Conversion von über 70 % an.
    • Die Strategie setzt auf zwei Geschäftsbereiche: Mobility & New Energy soll Wettbewerbsfähigkeit, Auslastung und Cash-Generierung stärken; Industry Applications ist als Wachstumstreiber vorgesehen.
    • Drei Initiativen sollen die Umsetzung vorantreiben: intensivere Marktbearbeitung („Sales Push“), Optimierung des Produktions- und Standortnetzwerks („Footprint“) sowie ein Transformationsprogramm zur Senkung struktureller Kosten.
    • Aus Transformation und EMEA-Footprint-Optimierung erwartet das Unternehmen bis 2031 zusätzliche annualisierte EBIT-Einsparungen von insgesamt rund 70–90 Mio. Euro; allein die EMEA-Maßnahmen sollen rund 20–30 Mio. Euro beitragen.
    • Erste Vertriebserfolge zeigen sich im Bereich Mobility & New Energy: Das kumulierte Lifetime-Umsatzvolumen neu gewonnener Aufträge stieg in den ersten neun Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 45 %.
    • Die Kapitalallokation soll finanziell diszipliniert bleiben; mittelfristig wird eine Nettoverschuldung von höchstens dem 1,5-Fachen des bereinigten EBITDA angestrebt. Ab dem Geschäftsjahr 2027 gilt eine Dividenden-Ausschüttungsquote von mindestens 10 % des bereinigten Konzernjahresergebnisses; mögliche Aktienrückkäufe bleiben vorbehalten.

    Der Kurs von NORMA Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 15,430EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,05 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 15,640EUR das entspricht einem Plus von +1,36 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.153,04PKT (+0,75 %).


    NORMA Group

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    ISIN:DE000A1H8BV3WKN:A1H8BV
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