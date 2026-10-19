🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsALSO Holding AktievorwärtsNachrichten zu ALSO Holding
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    ALSO Holding: Gewinn +75%, EBITDA +33%, Umsatz +17% auf 12,4 Mrd. €

    ALSO auf Wachstumskurs: Der Konzerngewinn steigt um 75 Prozent. Ein starkes Cloud-Geschäft und höhere Margen sorgen für Zuversicht beim Blick auf das Gesamtjahr.

    ALSO Holding: Gewinn +75%, EBITDA +33%, Umsatz +17% auf 12,4 Mrd. €
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Der Konzerngewinn von ALSO stieg in den ersten neun Monaten um 75 Prozent.
    • Das EBITDA erreichte 240 Millionen Euro – ein Plus von 33 Prozent.
    • Der Umsatz wuchs um 17 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.
    • Wachstum verzeichneten alle drei Geschäftsmodelle: Supply, Solutions und Services, besonders der Cloud-Bereich.
    • Höhere Margen, Produktivitätssteigerungen und die Integration übernommener Unternehmen trugen zum überproportionalen Ergebniswachstum bei.
    • ALSO erwartet für das Gesamtjahr ein EBITDA am oberen Ende der Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro und einen ROCE von über 20 Prozent.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 16.02.2027.

    Der Kurs von ALSO Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 220,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im Plus.
    20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 220,75EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.


    ALSO Holding

    +2,41 %
    +3,24 %
    +9,45 %
    +2,18 %
    -11,42 %
    -11,77 %
    -14,40 %
    +178,30 %
    +444,30 %
    ISIN:CH0024590272WKN:A0JJW1
    ALSO Holding direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ALSO Holding: Gewinn +75%, EBITDA +33%, Umsatz +17% auf 12,4 Mrd. € ALSO auf Wachstumskurs: Der Konzerngewinn steigt um 75 Prozent. Ein starkes Cloud-Geschäft und höhere Margen sorgen für Zuversicht beim Blick auf das Gesamtjahr.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     