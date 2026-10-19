ALSO Holding: Gewinn +75%, EBITDA +33%, Umsatz +17% auf 12,4 Mrd. €
ALSO auf Wachstumskurs: Der Konzerngewinn steigt um 75 Prozent. Ein starkes Cloud-Geschäft und höhere Margen sorgen für Zuversicht beim Blick auf das Gesamtjahr.
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- Der Konzerngewinn von ALSO stieg in den ersten neun Monaten um 75 Prozent.
- Das EBITDA erreichte 240 Millionen Euro – ein Plus von 33 Prozent.
- Der Umsatz wuchs um 17 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro.
- Wachstum verzeichneten alle drei Geschäftsmodelle: Supply, Solutions und Services, besonders der Cloud-Bereich.
- Höhere Margen, Produktivitätssteigerungen und die Integration übernommener Unternehmen trugen zum überproportionalen Ergebniswachstum bei.
- ALSO erwartet für das Gesamtjahr ein EBITDA am oberen Ende der Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro und einen ROCE von über 20 Prozent.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei ALSO Holding ist am 16.02.2027.
Der Kurs von ALSO Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 220,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,15 % im
Plus.
20 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 220,75EUR das entspricht einem Plus von +0,23 % seit der Veröffentlichung.
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