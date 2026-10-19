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    Dividendentermine

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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2026

    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 43 / 2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 43 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im Oktober 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 43 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Orion (B)
    		+2,68 % 19.10.
    Owens Corning
    		+2,20 % 19.10.
    Service Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+1,71 % 19.10.
    Graco
    		+1,34 % 19.10.
    The RMR Group (A)
    		+9,72 % 19.10.
    Diversified Healthcare Trust Registered of Benef Interest
    		+1,43 % 19.10.
    UDR
    		+4,47 % 19.10.
    WD-40
    		+1,60 % 19.10.
    Seven Hills Realty Trust
    		+10,47 % 19.10.
    Industrial Logistics Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+2,43 % 19.10.
    Atlas Copco Registered (A)
    		+1,93 % 19.10.
    Husqvarna (B)
    		+2,19 % 19.10.
    Healthpeak Pptys
    		+6,70 % 19.10.
    Service Properties Trust Registered of Benef Interest
    		+1,71 % 19.10.
    AZZ
    		+0,77 % 19.10.
    First United
    		+2,84 % 19.10.
    Atlas Copco Registered (B)
    		+2,17 % 19.10.
    Dell Technologies Registered (C)
    		+1,85 % 20.10.
    Kingsgate Consolidated
    		+3,26 % 20.10.
    Colgate-Palmolive
    		+2,44 % 20.10.
    Antin Infrastructure Partners
    		+6,71 % 20.10.
    RPM International
    		+1,92 % 20.10.
    Chiron Real Estate
    		+9,15 % 20.10.
    Apogee Enterprises
    		+2,63 % 20.10.
    Carpenter Technology
    		+0,27 % 20.10.
    Costamare
    		+0,78 % 20.10.
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		- 20.10.
    Costamare 8.75 % Cum Red Perp Pfd (D)
    		+0,78 % 20.10.
    Costamare 8.5 % Cum Red Perp Pfd (C)
    		+0,78 % 20.10.
    Costamare 7.625 % Cum Red Perp Pfd (B)
    		+0,78 % 20.10.
    Levi Strauss & Registered (A)
    		+2,89 % 21.10.
    Lowe's Companies
    		+1,99 % 21.10.
    Olympia Financial Group
    		+6,26 % 21.10.
    Investment Oeresund
    		+6,01 % 21.10.
    Prospect Capital 5.35 % Cum Conv Red Perp Pfd (A)
    		+7,71 % 21.10.
    BAE Systems
    		+1,90 % 22.10.
    CVS Health
    		+4,16 % 22.10.
    LTC Properties
    		+6,46 % 22.10.
    APA Corporation
    		+5,00 % 22.10.
    Argan
    		+0,79 % 22.10.
    Serica Energy
    		+9,01 % 22.10.
    Games Workshop Group
    		+2,82 % 22.10.
    Metro
    		+1,52 % 22.10.
    Dunelm Group
    		+6,97 % 22.10.
    ABRN ASIA/NPV VTG FPD
    		+8,02 % 22.10.
    Foresight Solar Fund
    		+10,27 % 22.10.
    The Bankers Investment Trust
    		- 22.10.
    J D Wetherspoon
    		+1,89 % 22.10.
    CITN INV/PAR VTG FPD 0.25
    		+5,07 % 22.10.
    Morgan Advanced Materials
    		+6,33 % 22.10.
    FDM Group (Holdings)
    		+9,82 % 22.10.
    MJ Gleeson
    		+3,18 % 22.10.
    Marshalls
    		+3,22 % 22.10.
    Moonpig Group
    		+1,57 % 22.10.
    Richelieu Hardware
    		+1,67 % 22.10.
    Orchard Funding Group
    		+3,61 % 22.10.
    M Winkworth
    		+8,15 % 22.10.
    Sanderson Design Group
    		+2,98 % 22.10.
    Avation
    		+0,29 % 22.10.
    Procter & Gamble
    		+2,82 % 23.10.
    GE Healthcare Technologies
    		+0,19 % 23.10.
    Pentair
    		+1,02 % 23.10.
    nVent Electric
    		+1,02 % 23.10.
    Coca-Cola Consolidated
    		+0,79 % 23.10.
    Verkkokauppa.com
    		- 23.10.
    Concentrix Corporation
    		+2,58 % 23.10.
    PerkinElmer
    		+0,27 % 23.10.
    Signet Jewelers
    		+1,58 % 23.10.
    Friedman Industries
    		+0,86 % 23.10.
    Elisa Oyi (A)
    		+5,20 % 23.10.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    		+13,60 % 23.10.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    		+12,31 % 23.10.
    PNM Resources
    		+2,90 % 23.10.

    Die Dividendenrenditen in der KW 43 / 2026 reichen von +0,19 % bei GE Healthcare Technologies bis +13,60 % bei der TORTOISE ENERGY/COM NEW Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 43 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 43 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im Oktober 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im Oktober, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.





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