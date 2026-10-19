dpa-AFX Börsentag auf einen Blick
Gewinnmitnahmen nach Dax-Ausbruch
- Der Dax dürfte nach der Vorwoche leicht nachgeben
- US-Techwerte fallen wegen KI-Kosten und Ölpreissorgen
- Asiens Börsen bleiben uneinheitlich und zurückhaltend
FRANKFURT (dpa-AFX)
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DEUTSCHLAND: - MODERATE VERLUSTE - Nach der starken Vorwoche dürften es die Anleger im Dax am Montag ruhiger angehen lassen. Für Zurückhaltung sorgt vor allem der neuerliche Kursrutsch im US-Tech-Sektor, der den Nasdaq 100 am Freitagabend auf das tiefste Niveau seit vier Wochen zurückgeworfen hatte. Der Broker IG Markets taxierte den deutschen Leitindex zum Wochenstart rund zweieinhalb Stunden vor dem Auftakt des Xetra-Handels 0,2 Prozent tiefer auf 25.576 Punkte. In der vergangenen Woche hatte sich der Dax aus seinem seit dem Rekord von 26.618 Punkten Ende August währenden Korrekturtrend befreit und war am Freitag bis an seine 50-Tage-Linie geklettert. Die US-Schwäche war derweil geprägt von Sorgen um die Finanzierungskosten der KI-Konzerne sowie ölpreisbedingter Inflation. Der Anlagestratege Mislav Matejka von JPMorgan beruhigte die Anleger inzwischen zumindest im Hinblick auf die zuletzt massiv gestiegenen Anleihezinsen. Der Anstieg sei übertrieben und es dürfte eine Stabilisierung einsetzen.
USA: - VERLUSTE - Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte nach der Verschnaufpause am Vortag ihren Kursrutsch fortgesetzt. Damit bestimmten am Freitag wieder Ängste über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne das Bild. Hinzukam im Handelsverlauf ein deutlicher Anstieg der Ölpreise, der einmal mehr Inflationssorgen schürte. Denn eine Gruppe von Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen. Der techwertelastige Nasdaq 100 sackte um 2,50 Prozent auf 29.187,55 Punkte ab und fiel auf das Niveau von Mitte September zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,09 Prozent auf 7.659,44 Punkte nach unten. Der Dow Jones Industrial war im Handelsverlauf ins Minus gedreht und gab am Ende um 0,34 Prozent auf 52.002,41 Punkte nach. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, sodass er sich noch vergleichsweise gut schlug. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dow ein Plus von 0,67 Prozent.
ASIEN: - DURCHWACHSEN - Die Anleger an den Börsen Asiens haben sich am Montag eher zurückgehalten. Die großen Indizes fanden keine gemeinsame Richtung, womit die Reaktion auf die US-Schwäche vom Freitag in den technologielastigen Indizes in Japan und Südkorea uneinheitlich ausfiel. Während der Nikkei 225 in Tokio um 0,7 Prozent fiel, stabilisierte sich der zuletzt schwache Kospi in Seoul mit einem Plus von gut einem halben Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte leicht im Minus. In Hongkong wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.
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DAX 25.622,61 0,95% XDAX 25.474,64 -0,06% EuroSTOXX 50 6.204,23 0,58%
Stoxx50 5.404,24 0,56%
DJIA 52.002,41 -0,34% S&P 500 7.659,44 -1,09% NASDAQ 100 29.187,54 -2,50%
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RENTEN:
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Bund-Future 121,60 +0,07%
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DEVISEN:
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Euro/USD 1,1232 -0,06%
USD/Yen 158,09 +0,6%
Euro/Yen 177,56 0,00%
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BITCOIN:
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Bitcoin 82.538 0,65% (USD, Bitstamp)
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ROHÖL:
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Brent 107,92 -1,94 USD WTI 97,40 -1,62 USD °
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...gute Idee, aber ich hab da so meine Bedenken, wenn auch klitzekleine - will ja nur gesunde Skepsis miteinbringen (ihr brauchts net zu antworten, ich schau hier selten vorbei):
Die jüngsten Wirtschaftsdaten verdeutlichen diese Dynamik: Die US-Inflation ist im September 2026 überraschend auf 3,7 Prozent gestiegen. Anstatt dass der Bitcoin-Kurs als „sicherer Hafen“ explodiert ist, geriet er unmittelbar unter Druck und sackte unter die Marke von 82.000 US-Dollar ab. Bei 80 habens das dann mit Derivate stabilisiert.
Das theoretische Versprechen vs. die Marktrealität
Die Befürworter von Bitcoin argumentieren oft mit der mathematisch begrenzten Maximalmenge von 21 Millionen Coins, was ihn theoretisch immun gegen das endlose Drucken von Fiat-Geld macht. Irgendwie schon logisch, oder? Eine Umfrage der BaFin zeigt, dass mehr als die Hälfte der Krypto-Anleger glaubt, Bitcoin schütze vor Inflation. Die Realität am Markt sieht jedoch viel viel komplexer aus:
- Zins-Sensitivität: Wenn die Inflation steigt, reagiert die US-Notenbank (Fed) meist mit einer straffen Geldpolitik (hohe Zinsen, wartet mal auf Weihnachten, guck ma mal). Höhere Zinsen stützen den US-Dollar und treiben die Renditen von Staatsanleihen nach oben. Das macht spekulativ gelistete Risikoanlagen wie Bitcoin kurzfristig viel weniger attraktiv.
- Enorme Volatilität: Bitcoin verhält sich in Krisenphasen häufig wie eine Tech-Aktie mit Hebel und nicht wie digitales Gold. Kursrückgänge von über 50 Prozent innerhalb weniger Monate sind historisch keine Seltenheit. Es gibt derzeit zwar die Idee, das wir den Krypro-Winter verlassen haben und alle Welt wettet nun auf die wundersame Geldvermehrung: Bitcoin muss also unbedingt auf 97.000 Dollar raufgehen, was sonst. Klar doch, war schon immer so, also nun doch auch. Auch nachzuvollziehen....oder?
- Konkurrenz durch KI-Investments: Institutionelles Kapital fließt derzeit massiv in den KI-Infrastruktur-Boom. Bitcoin muss sich heute nicht mehr nur gegen Anleihen behaupten, sondern konkurriert direkt mit Technologie-Aktien um liquides Kapital. Wieviel nochmal wollen Anthropic und Open Ai einnehmen von den Tech-Investoren und Spekulanten, gemeinsam rund ca. 3 Billionen US-Dollar, ein Geldstaubsauger........
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Sollte Bitcoin den obigen Korridor verlassen , erwarte ich eine größere Bewegung…entweder sehen wir die 60K wieder oder der Bitcoin klopft bald bei den 100K wieder an.
Nachdem der Bitcoin ohnehin wieder auf 100K plus X steigen wird, ist ein Einstieg mit einem kleinen Betrag am unteren Ende der Spanne 80-87K mMn daher nicht unklug.
Daher hab ich mal wieder etwas nachgekauft bei 81,5K…
Mal sehen wohin die Reise gehen wird…
Schönes Wochenende allerseits 👋
Wenn ich die Kindersprache richtig verstehe möchtest du ausdrücken dass du den amerikanischen Präsidenten für die Kursentwicklung verantwortlich machst.
Dazu möchte ich folgendes sagen:
Die Politik hat keinen großen Einfluss auf die Kursentwicklung und wenn dann nur einen kurzfristigen Effekt. Beispiel ist der Kurssturz nach dem Ath trotz Trump Versprechungen.
Anderes Beispiel: mit die beste Entwicklung machte der Bitcoin unter sehr schlechter Politik von Joe Biden als man absichtlich der Kryptobranche versucht hat Steine in den Weg zu legen.
Politische Börsen haben kurze Beine. Auch bei Bitcoin.