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    Hannover Rueck: E+S Rück sieht weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherung

    Steigende Risiken treffen auf schärferen Wettbewerb: E+S Rück erwartet weiterhin hohe Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, während alternative Kapitalquellen an Bedeutung gewinnen.

    Hannover Rueck: E+S Rück sieht weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherung
    Foto: Holger Hollemann - dpa
    • E+S Rück erwartet bei den kommenden Erneuerungsrunden weiterhin eine hohe Nachfrage nach hochwertigem Rückversicherungsschutz, trotz zunehmenden Wettbewerbs in einzelnen Segmenten.
    • Naturgefahren, Inflation, Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten lassen die Schadenpotenziale steigen – auch wenn die Naturkatastrophenschäden zuletzt moderat ausfielen.
    • Die deutsche Kraftfahrtversicherung hat sich durch Tarifanpassungen stabilisiert; ihre Profitabilität verbessert sich, bleibt aber wegen steigender Reparatur- und Ersatzteilkosten fragil.
    • In der Naturkatastrophen- sowie Industrieversicherung sorgen zusätzliche Kapazitäten für stärkeren Wettbewerb und Druck auf Preise und Vertragsbedingungen.
    • Cyber-, Transport- und Luftfahrtsparten sind unter anderem von intensivem Wettbewerb, hohen Kapitalkosten, geopolitischen Unsicherheiten und wachsender Risikokomplexität geprägt.
    • Insurance-Linked Securities (ILS) ergänzen die klassische Rückversicherung um zusätzliche Kapitalmarktkapazitäten und gewinnen angesichts steigender Risiken und bestehender Deckungslücken an Bedeutung.

    Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei Hannover Rueck ist am 09.11.2026.

    Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 273,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im Plus.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.589,00PKT (+0,76 %).


    Hannover Rueck

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    ISIN:DE0008402215WKN:840221
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