Hannover Rueck: E+S Rück sieht weiter hohe Nachfrage nach Rückversicherung
Steigende Risiken treffen auf schärferen Wettbewerb: E+S Rück erwartet weiterhin hohe Nachfrage nach Rückversicherungsschutz, während alternative Kapitalquellen an Bedeutung gewinnen.
Foto: Holger Hollemann - dpa
- E+S Rück erwartet bei den kommenden Erneuerungsrunden weiterhin eine hohe Nachfrage nach hochwertigem Rückversicherungsschutz, trotz zunehmenden Wettbewerbs in einzelnen Segmenten.
- Naturgefahren, Inflation, Cyberrisiken und geopolitische Unsicherheiten lassen die Schadenpotenziale steigen – auch wenn die Naturkatastrophenschäden zuletzt moderat ausfielen.
- Die deutsche Kraftfahrtversicherung hat sich durch Tarifanpassungen stabilisiert; ihre Profitabilität verbessert sich, bleibt aber wegen steigender Reparatur- und Ersatzteilkosten fragil.
- In der Naturkatastrophen- sowie Industrieversicherung sorgen zusätzliche Kapazitäten für stärkeren Wettbewerb und Druck auf Preise und Vertragsbedingungen.
- Cyber-, Transport- und Luftfahrtsparten sind unter anderem von intensivem Wettbewerb, hohen Kapitalkosten, geopolitischen Unsicherheiten und wachsender Risikokomplexität geprägt.
- Insurance-Linked Securities (ILS) ergänzen die klassische Rückversicherung um zusätzliche Kapitalmarktkapazitäten und gewinnen angesichts steigender Risiken und bestehender Deckungslücken an Bedeutung.
Der nächste wichtige Termin, Zwischenmitteilung zum 30. September 2026, bei Hannover Rueck ist am 09.11.2026.
Der Kurs von Hannover Rueck lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 273,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,74 % im
Plus.
Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.589,00PKT (+0,76 %).
+0,51 %
+3,59 %
+8,56 %
+7,96 %
+8,60 %
+31,65 %
+80,20 %
+182,64 %
+2.405,50 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte