Steyr Motors: Red-Cat-Tochter bietet 39 Euro je Aktie in bar
Steyr Motors im Visier von Red Cat: Die US-Tochter SMOT plant ein Übernahmeangebot zu 39 Euro je Aktie. Der österreichische Standort soll erhalten bleiben und ausgebaut werden.
- Die SMOT Acquisition GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der US-amerikanischen Red Cat Holdings, plant ein freiwilliges öffentliches Barangebot für sämtliche Aktien der Steyr Motors AG.
- Der Angebotspreis beträgt **39,00 Euro je Aktie**. Das entspricht einem Aufschlag von 55,8 % auf das 52-Wochen-Tief und 28,9 % auf den Xetra-Schlusskurs vom 16. Oktober 2026.
- Das Angebot steht unter üblichen Bedingungen, darunter behördliche Freigaben und eine Mindestannahmeschwelle von **50 % plus einer Aktie**. Die B&C Holding Österreich, die rund 15 % hält, hat zugesagt, ihre Aktien anzudienen.
- Die Annahmefrist soll kurz nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage beginnen und voraussichtlich am **18. Dezember 2026 um 17:00 Uhr MEZ** enden. Der Vollzug wird – vorbehaltlich der Bedingungen – im ersten Halbjahr 2027 erwartet.
- Red Cat will Steyr Motors als österreichisches Kompetenzzentrum erhalten und ausbauen. Arbeitsplätze sowie Fertigung, Forschung und Entwicklung sollen am Standort bleiben.
- Steyr Motors und Red Cat sehen strategisches Wachstumspotenzial, insbesondere durch zusätzliche Ressourcen, internationalen Kundenzugang und die Einbindung in Red Cats Plattform für unbemannte Systeme. CEO Julian Cassutti unterstützt das Angebot und will seine Aktien ebenfalls andienen.
Der nächste wichtige Termin, Pressemeldung zur Quartalsmitteilung (Stichtag Q3), bei Steyr Motors ist am 22.10.2026.
Der Kurs von Steyr Motors lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +24,09 % im
Plus.
+23,30 %
+26,13 %
+34,49 %
+15,80 %
-24,20 %
+144,17 %
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