JPMorgan hebt Intel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 85 Dollar

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie

Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 89,85 auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -13,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,57 %.

Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 439,80 Mrd..

Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 112,00USD was eine Bandbreite von -5,40 %/+24,65 % bedeutet.