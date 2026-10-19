ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt Intel auf 'Neutral' - Ziel bleibt 85 Dollar
- JPMorgan stuft Intel von Underweight auf Neutral hoch
- Intels Turnaround wird laut JPMorgan Jahre dauern
- Solider Turnaround-Start, KI sorgt für Rückenwind
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Intel von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Aktien näherten sich seinem unveränderten Kursziel von 85 US-Dollar, schrieb Harlan Sur in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Der Turnaround werde insgesamt zwar Jahre dauern. Das Management habe ihn aber bisher solide eingeleitet und sein Vertrauen nehme zu, so der Experte. Das Thema KI sorge weiter für Rückenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 19:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 21:30 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Intel Aktie
Die Intel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,79 % und einem Kurs von 89,85 auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Intel Aktie um -13,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Intel bezifferte sich zuletzt auf 439,80 Mrd..
Intel zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 102,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 85,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 112,00USD was eine Bandbreite von -5,40 %/+24,65 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 85 US-Dollar
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Community Beiträge zu Intel - 855681 - US4581401001
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Intel. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
https://www.handelsblatt.com/technik/it-internet/chips-intel-investiert-fuenf-milliarden-euro-in-irland/100239416.html
Am Inhalt der Beiträge,ob hier Intel oder in andere Foren,erkennt man sofort wer investiert ist und wer nicht! Nichtinvestierte freuen sich immer über Kurssturz weil investierte dann weniger Gewinn haben oder gar im Minus sind. Nennt man solche Wesen nicht Sadisten? Mit oder ohne diese Wesen, Intel wird sein Weg nach oben gehen, Totgesagte leben länger! Infineon war sogar vor Jahren so gut wie tot. Auch Intel wird in den nächsten Quartale in den höheren KGV wachsen,US Wirtschaft brummt
🟢 Die Turnaround-Story
Bei Intel vollzieht sich derzeit der Turnaround: Die Neuausrichtung des Unternehmens unter Pat Gelsinger – weg vom klassischen Designer, hin zum Auftragsfertiger – läuft nach Jahren des „Geldverbrennens“ endlich an. Gerüchte über erste Kunden wie Apple und Microsoft machen die Runde.
🟢 IFS – Auftragsfertigung und Advanced Packaging
Intel Foundry läuft an. Neben der reinen Auftragsfertigung ist Advanced Packaging ein weiteres Zugpferd. CFO Zinsner sagte hierzu: „Billions of Billions“.
🟢 CPU-Mangel
Der CPU-Mangel heizt die Stimmung weiter auf. Agentic AI verschiebt das Verhältnis von GPU zu CPU zugunsten der CPUs auf einen Faktor von 1:1. Zum Vergleich: Bei LLMs liegt dieses Verhältnis noch bei 1:8.
🟢 CEO LBT
Intels CEO ist einfach gut. Er ist eine Koryphäe der Chipindustrie und ich traue ihm zu, Intel an die Weltspitze zu führen!
🟢 Geostrategie
Intel ist im Inbegriff, der Chipproduzent Nummer 1. der westlichen Welt zu werden, unverzichtbar für die USA & Europa.
Harte Rücksetzer werden kommen, ganz klar, nur keiner weiß wann…
Ich bin weiterhin strong bullish 🚀