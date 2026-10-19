Norma Group will bis 2031 deutlich profitabler werden - neue Dividendenpolitik
- Umsatz soll bis 2031 um 1 bis 3 Prozent wachsen
- Ebit-Marge soll bis 2031 auf über zehn Prozent steigen
- Ab 2027 fließen mindestens 10 Prozent des Gewinns
MAINTAL (dpa-AFX) - Der Verbindungstechnikhersteller und Autozulieferer Norma Group will in den kommenden Jahren mit seiner neue Aufstellung leicht wachsen und dabei deutlich profitabler werden. Der um Währungseffekte bereinigte Umsatz soll im Zeitraum von 2026 bis 2031 im Schnitt um ein bis drei Prozent zulegen, wie der SDax-Konzern am Montag in Maintal mitteilte. Vom Erlös sollen bis 2031 bereinigt um Sondereffekte mehr als 10 Prozent als Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) übrigbleiben.
Im dritten Quartal erwirtschaftete der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen einen Umsatz von 207,8 Millionen Euro und eine Ebit-Marge von 3,7 Prozent. Die vollständigen Zahlen zum Quartal will das Unternehmen wie geplant am 3. November veröffentlichen. Die Ziele für das Gesamtjahr 2026 bestätigte das Unternehmen.
Derweil will der Norma-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu ausrichten. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 15,74 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Von den letzten 4 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+58,63 % bedeutet.
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Community Beiträge zu NORMA Group - A1H8BV - DE000A1H8BV3
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Ohne Verschuldung und mit leicht Steigenden Margen, wird man hier auch wieder Kurse über 20€ sehen. Aber vermutlich nicht mehr dieses Jahr... :(
https://plasticker.de/Kunststoff_News_48347_Norma_Group_Groa…