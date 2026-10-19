Norma Group will bis 2031 deutlich profitabler werden - neue Dividendenpolitik

Derweil will der Norma-Vorstand um Unternehmenschefin Birgit Seeger die Dividendenpolitik neu ausrichten. Ab 2027 sollen mindestens 10 Prozent des bereinigten Konzernjahresergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden, sofern die wirtschaftliche Lage und Liquidität des Unternehmens dies erlauben. Bisher betrug die Ausschüttungsquote etwa 30 bis 35 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NORMA Group Aktie

Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,08 % und einem Kurs von 15,74 auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 07:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NORMA Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

NORMA Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,500EUR. Von den letzten 4 Analysten der NORMA Group Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von +12,36 %/+58,63 % bedeutet.