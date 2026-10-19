JEFFERIES stuft APPLE INC auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 263,66 US-Dollar auf "Underperform" belassen. Die Lieferzeit für das neue iPhone Duo nehme zwar weiter zu, dies sei allerdings keine Überraschung und erfülle lediglich die Markterwartungen, schrieb Edison Lee in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Insgesamt konstatiert er einen zunehmend schwachen Start der aktuellen iPhone-Generation, in China etwa müssten Käufer im Grunde gar nicht mehr auf das iPhone 19 Pro oder Pro Max warten./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 23:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 343,5EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Edison Lee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 263,66

Kursziel alt: 263,66

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

