JPMORGAN stuft APPLE INC auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 360 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die aktuellen Verfügbarkeitsdaten stützten seine positive Einschätzung für den iPhone-18-Zyklus im Geschäftsjahr 2027, schrieb Samik Chatterjee in seiner am Montag vorliegenden Auswertung. Das Preis-Mix sei besser als in den Vorgenerationen./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:43 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.10.2026 / 18:43 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Apple Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 343,5EUR auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Samik Chatterjee

Analysiertes Unternehmen: APPLE INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

