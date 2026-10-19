🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDATA MODUL AG O.N. AktievorwärtsNachrichten zu DATA MODUL AG O.N.
    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz und Ergebnis steigen im Q3 2026

    Operative Trendwende bei DATA MODUL: Im dritten Quartal 2026 steigt das EBIT auf 1,6 Mio. Euro. Umsatz und Auftragseingang legen jeweils rund 13 % zu.

    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz und Ergebnis steigen im Q3 2026
    Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
    • DATA MODUL AG meldete am 19. Oktober 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026.
    • Das konzernweite EBIT erreichte 1,6 Mio. Euro, nach minus 2,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Der Konzernumsatz stieg um rund 13 % auf 59,1 Mio. Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro).
    • Der Auftragseingang erhöhte sich ebenfalls um rund 13 % auf 58,5 Mio. Euro (Vorjahr: 51,4 Mio. Euro).
    • Damit lagen Umsatz und Ergebnis über den entsprechenden Vorjahreswerten.
    • Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 sollen am 6. November 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei DATA MODUL AG O.N. ist am 06.11.2026.

    Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,35 % im Plus.


    DATA MODUL AG O.N.

    +4,35 %
    +4,82 %
    -4,40 %
    -8,42 %
    -1,88 %
    -50,52 %
    -56,13 %
    -47,80 %
    +34.185,71 %
    ISIN:DE0005498901WKN:549890
    DATA MODUL AG O.N. direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DATA MODUL AG O.N.: Umsatz und Ergebnis steigen im Q3 2026 Operative Trendwende bei DATA MODUL: Im dritten Quartal 2026 steigt das EBIT auf 1,6 Mio. Euro. Umsatz und Auftragseingang legen jeweils rund 13 % zu.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     