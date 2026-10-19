DATA MODUL AG O.N.: Umsatz und Ergebnis steigen im Q3 2026
Operative Trendwende bei DATA MODUL: Im dritten Quartal 2026 steigt das EBIT auf 1,6 Mio. Euro. Umsatz und Auftragseingang legen jeweils rund 13 % zu.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- DATA MODUL AG meldete am 19. Oktober 2026 vorläufige Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026.
- Das konzernweite EBIT erreichte 1,6 Mio. Euro, nach minus 2,1 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
- Der Konzernumsatz stieg um rund 13 % auf 59,1 Mio. Euro (Vorjahr: 52,1 Mio. Euro).
- Der Auftragseingang erhöhte sich ebenfalls um rund 13 % auf 58,5 Mio. Euro (Vorjahr: 51,4 Mio. Euro).
- Damit lagen Umsatz und Ergebnis über den entsprechenden Vorjahreswerten.
- Die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2026 sollen am 6. November 2026 veröffentlicht werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei DATA MODUL AG O.N. ist am 06.11.2026.
Der Kurs von DATA MODUL AG O.N. lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,40EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,35 % im
Plus.
+4,35 %
+4,82 %
-4,40 %
-8,42 %
-1,88 %
-50,52 %
-56,13 %
-47,80 %
+34.185,71 %
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte