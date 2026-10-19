DATA MODUL AG O.N.: The German Tech Stock to Watch
DATA MODUL returned to profit in Q3 2026 as sales and bookings climbed 13%, according to preliminary figures. Final results are due on 6 November.
Foto: Kittipong Jirasukhanont - stock.adobe.com
- DATA MODUL AG reported preliminary increases in sales and earnings in Q3 2026 compared with the same quarter in 2025.
- Group EBIT was €1.6 million, versus a loss of €2.1 million a year earlier.
- Group sales rose approximately 13% to €59.1 million from €52.1 million.
- Bookings increased approximately 13% to €58.5 million from €51.4 million.
- The figures are preliminary and based on the company’s initial analysis.
- DATA MODUL plans to publish definitive Q3 2026 results on 6 November 2026.
The next important date, Publication of quarterly financial report (as of Q3) Alternative: Release of quarterly financial report (cut-off date: Q3), at DATA MODUL AG O.N. is on 06.11.2026.
The price of DATA MODUL AG O.N. at the time of the news was 26,60EUR and was up +5,14 % compared with the previous day.
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