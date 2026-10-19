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    Berichtssaison

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    Neben Tesla und Meta stehen auch Krypto-Aktien vor den Zahlen

    Die Berichtssaison nimmt Fahrt auf und Tesla, Meta und Netflix präsentieren ihre Quartalszahlen. Auch Coinbase und Strategy stehen vor wichtigen Ergebnissen.

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    Berichtssaison - Neben Tesla und Meta stehen auch Krypto-Aktien vor den Zahlen
    Foto: Richard Drew - AP

    Die Berichtssaison an der Wall Street geht in die nächste Runde. Neben Technologiegiganten wie Tesla, Meta und Netflix stehen auch zahlreiche Unternehmen aus der Kryptobranche vor wichtigen Quartalszahlen.

    Netflix, Tesla und Meta

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    Bereits am Dienstag, dem 20. Oktober, legt Netflix seine Quartalszahlen vor. Im zweiten Quartal erzielte der Streaminganbieter einen Umsatz von 12,56 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal rechnen Analysten mit einem weiteren Anstieg auf rund 12,87 Milliarden US-Dollar.

    Einen Tag später folgen Tesla und Meta. Der Elektroautobauer Tesla erwirtschaftete im zweiten Quartal einen Umsatz von 28,24 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal erwarten Analysten rund 27,8 Milliarden US-Dollar sowie einen Gewinn von 0,44 US-Dollar je Aktie. Besonders im Fokus stehen die Entwicklung der Fahrzeugverkäufe und neue Fortschritte beim Robotaxi-Geschäft.

    Bei Meta richten sich die Blicke dagegen auf die milliardenschweren KI-Investitionen. Der Facebook-Mutterkonzern steigerte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar. Für das dritte Quartal stellt das Unternehmen Erlöse zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar in Aussicht.

    Coinbase und Strategy

    In der darauffolgenden Woche richtet sich der Blick verstärkt auf die Kryptobranche. Nach einem turbulenten dritten Quartal müssen mehrere börsennotierte Unternehmen zeigen, wie sich die Schwankungen am Kryptomarkt auf ihre Geschäfte ausgewirkt haben.

    Am 29. Oktober präsentiert Coinbase seine Quartalszahlen. Im zweiten Quartal verbuchte die Kryptobörse einen Nettoverlust von 359,5 Millionen US-Dollar bei einem Umsatz von 1,22 Milliarden US-Dollar. Die Einnahmen aus dem Kryptohandel gingen gegenüber dem Vorquartal um 21 Prozent zurück.

    Für das dritte Quartal erwartet Coinbase im Bereich Abonnements und Dienstleistungen Einnahmen zwischen 500 und 580 Millionen US-Dollar.

    Ebenfalls am 29. Oktober berichtet Strategy. Das Unternehmen von Michael Saylor erwartet für das dritte Quartal einen Bewertungsgewinn auf seine Bitcoin-Bestände von 20,91 Milliarden US-Dollar. Im Vorquartal stand noch ein entsprechender Verlust von 8,32 Milliarden US-Dollar.

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    Robinhood und Block

    Robinhood veröffentlicht seine Ergebnisse bereits am 27. Oktober. Im zweiten Quartal steigerte der Onlinebroker seinen Umsatz um 32 Prozent auf 1,31 Milliarden US-Dollar. Allerdings brachen die Einnahmen aus dem Kryptohandel im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 100 Millionen US-Dollar ein. Entscheidend wird nun sein, ob sich das Geschäft erholt hat.

    Am 3. November folgt Block. Der Zahlungsdienstleister hinter Cash App und Square erwartet für das dritte Quartal einen Bruttogewinn von 3,13 Milliarden US-Dollar. Das entspräche einem Wachstum von rund 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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