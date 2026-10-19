BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat TAG Immobilien nach einer Roadshow in Frankfurt mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie bleibe einer seiner Favoriten, und der Immobilienkonzern sei innerhalb der Branche am besten positioniert, schrieb Kai Klose am Freitag. Ungeachtet der Anlegersorgen bei Wohnimmobilientiteln wegen der steigenden Zinsen halte er die zuletzt nicht mehr überdurchschnittliche Kursentwicklung für unbegründet./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 10,48EUR auf Lang & Schwarz (19. Oktober 2026, 07:47 Uhr) gehandelt.