Ölpreise geben nach - Brent entfernt sich wieder von 110-Dollar-Marke

LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind zum Wochenauftakt nach dem am Freitag erreichten Fünf-Monats-Hoch gefallen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember gab im frühen Handel um knapp zwei Prozent auf 107,83 Dollar nach. Am Freitag war der Brent-Preis bis auf 110 Dollar geklettert und erreichte damit den höchsten Stand seit Mai.

Am Montag kamen unterschiedliche Signale aus der Krisenregion im Nahen Osten. So gab es erneut Angriffe auf zwei Tanker im Persischen Golf. Zudem griff die Huthi-Miliz aus dem Jemen Saudi-Arabien an. US-Energieminister Chris Wright versuchte dagegen, die Gemüter mit Aussagen zur Versorgung aus dem Persischen Golf zu beruhigen.