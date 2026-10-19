Anleger gehen in volles Risiko

Am Mittwoch erreichte die Verkaufsdynamik den zweithöchsten Stand innerhalb eines Jahres. Auslöser war offenbar die Befürchtung, dass die Zinsen weiter steigen könnten. Neue Inflations- und Erzeugerpreisdaten hatten diese Sorgen in der vergangenen Woche zusätzlich verstärkt.

Ein wesentlicher Grund für die Verkäufe im Technologiesektor waren die zunehmenden Sorgen über steigende Finanzierungskosten. Nach Angaben von JP Morgan haben Hedgefonds innerhalb einer Woche ihre gesamten kumulierten Nettokäufe seit Anfang 2025 wieder rückgängig gemacht.

Vor allem der Ausbau der KI-Infrastruktur könnte dadurch teurer werden. Da hierfür enorme Investitionen notwendig sind, würden höhere Zinsen die Finanzierung erschweren und die Kosten deutlich erhöhen.

Der DAX zeigte sich von der Schwäche der Technologiewerte vergleichsweise unbeeindruckt. Da der deutsche Leitindex weniger stark auf Technologieaktien ausgerichtet ist, konnte er überraschend über seine Frühjahrshochs bei 25.507 Punkten steigen. Als Nächstes rückt damit die Widerstandszone aus Mitte September (Buy-Trigger) bei 25.750 Punkten in den Fokus.

Entscheidend ist nun, ob der DAX den Ausbruch bestätigen kann. Erst wenn der Index nachhaltig über 25.800 Punkte steigt, dürften die nächsten Kursziele bei 25.900 und 26.080 Punkten stärker in den Blickpunkt der Anleger rücken. Ein solcher Anstieg könnte die Voraussetzungen für einen Einstieg auf der Käuferseite verbessern.

Bereits in früheren Analysen wurde auf die mögliche Ausbildung einer sogenannten inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation hingewiesen. Diese zeichnet sich durch eine bestimmte Kursstruktur aus, die nach einem erfolgreichen Ausbruch auf eine Trendwende nach oben hindeuten kann. Beim DAX erstreckt sich diese Formation über den Bereich zwischen 24.792 und 25.750 Punkten. Sollte sie sich positiv auflösen, wäre das ein wichtiges Signal dafür, dass der Markt einen nachhaltigen Aufwärtstrend beginnen könnte.

Gelingt der Ausbruch nach oben, könnte der DAX in den kommenden Wochen relativ schnell seine bisherigen Rekordstände bei 26.618 Punkten erreichen. Darüber hinaus liegt das mittelfristige Kursziel bei 27.500 Punkten. Ausgehend von den aktuellen charttechnischen Entwicklungen könnte sich damit weiteres Kurspotenzial eröffnen.

Für Anleger, die auf steigende Kurse setzen möchten, könnte ein passender Call-Optionsschein eine Möglichkeit sein, an einer weiteren Aufwärtsbewegung teilzunehmen. Dabei sollten allerdings die besonderen Risiken solcher Finanzprodukte berücksichtigt werden.

Trotz der positiven Entwicklung bleibt die Lage anfällig für Rückschläge. Wichtig ist deshalb, dass der DAX nicht erneut unter das Vorwochentief bei 25.133 Punkten fällt. Ein Rückgang unter diese Marke würde die bisherige Bodenbildung infrage stellen und einen erneuten Test der Oktobertiefs bei 24.792 Punkten wahrscheinlicher machen.

Sollte der Index zusätzlich unter seinen 200-Tage-Durchschnitt fallen, könnte sich der Verkaufsdruck weiter verstärken. In diesem Fall wären weitere Rückgänge bis auf 24.480 Punkte und darunter sogar bis auf 23.968 Punkte denkbar.

Aktuelle Lage

DAX bei 25.622 Punkten

VDAX bei 16,81 signalisiert normale Nervosität

Fear& Greed Index bei 18 auf "EXTREME FEAR" gewechselt

Tagesanalyse:

RSI: 55 - Buy MACD: -75 - Sell Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.750 / 25.900 / 26.080 und 26.249 Punkten, nach unten bei 25.172 / 24.792 / 24.480 und 24.205 Punkten. Gaps bei 25.420 / 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe wackeln weiter - DAX im Stabilisierungsmodus, Bodenbildung möglich - Ölknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (16. Oktober 2026): Bei 16,81% (steigend) (Vortag: 18,00%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.800 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.100 Punkten. Kursziel bei 25.900/26.080 Punkten 2. Stop-Buy-Order über 26.620 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 26.200 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1YR5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,07 - 10,10 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.479,55 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.479,55 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.622,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 26.080 Punkte Hebel: 25,23 Kurschance: + 70 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN447X Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,79 - 9,82 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 26.426,60 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 26.426,60 Punkte akt. Kurs Basiswert: 25.622,62 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,91 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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