Im Big-Picture zunehmend bärisch

Von diesem Niveau aus gelang Microsoft zwar eine erneute Erholung in Richtung der bisherigen Rekordstände. Doch auch diesmal fehlte die Kraft für einen nachhaltigen Ausbruch: Auf Wochenbasis prallte der Kurs deutlich nach unten ab. Zudem signalisieren die technischen Indikatoren MACD und RSI, dass die Aktie zuvor stark gestiegen und möglicherweise überkauft war. Damit wächst das Risiko, dass sich erneut ein Doppelhoch bildet – ähnlich wie im Jahr 2025.

Nach einer kräftigen Kursrally bildete die Microsoft-Aktie im Spätsommer 2025 bei 551,05 US-Dollar ein sogenanntes Doppelhoch. Dabei scheitert der Kurs zweimal daran, ein höheres Niveau nachhaltig zu überwinden. Anschließend fiel die Aktie bis auf 350,00 US-Dollar zurück – eine wichtige Unterstützungsmarke, die dem Wertpapier bereits in den vergangenen Jahren Halt gegeben hatte.

Noch ist allerdings Vorsicht geboten, bevor daraus ein klares Verkaufssignal abgeleitet werden kann. Die bisherigen Anzeichen deuten zwar auf zunehmende Risiken hin, bestätigen eine nachhaltige Trendwende nach unten aber noch nicht.

Die Konsolidierung der KI-Konzerne könnte sich fortsetzen

Im Zuge des KI-Booms dürften langfristig nicht alle Unternehmen mit den hohen Erwartungen und Investitionen Schritt halten können. Einige Anbieter könnten sich durchsetzen, während andere Schwierigkeiten bekommen dürften. Microsoft gilt dabei als einer der aussichtsreichsten Kandidaten, um sich langfristig in diesem Markt zu behaupten. Dennoch könnte auch die Aktie des Konzerns unter einer möglichen Bereinigung im KI-Sektor leiden.

Sollte der Kurs unter 490,00 US-Dollar fallen, könnte sich aus charttechnischer Sicht eine Strategie auf fallende Kurse anbieten. Mögliche Kursziele lägen dann bei 466,32 und 454,36 US-Dollar.

Ein deutlich stärkeres Warnsignal wäre ein Rückgang unter 350,00 US-Dollar auf Wochenbasis. In diesem Fall könnte sich eine mittelfristige Trendwende bestätigen. Als mögliches Ziel einer größeren Korrektur käme dann der langfristige Aufwärtstrend ins Spiel, der seit 2017 besteht und derzeit im Bereich von 245,32 US-Dollar verläuft.

Noch ist das negative Szenario jedoch nicht entschieden. Gelingt es Microsoft, die bisherigen Rekordstände bei 551,05 US-Dollar zu überwinden, könnte dies neue Käufer anlocken und ein weiteres Kaufsignal auslösen. In diesem Fall wären zunächst 601,75 US-Dollar und anschließend 655,78 US-Dollar als mögliche Kursziele denkbar.

Kurzfristig überwiegen allerdings die Risiken. Seit Anfang August hat sich im Chart ein sogenannter steigender Keil gebildet. Diese Formation kann auf nachlassende Aufwärtsdynamik hindeuten und geht häufig mit einem erhöhten Risiko für fallende Kurse einher. Für Anleger bedeutet das: Trotz der langfristig starken Position von Microsoft im KI-Markt sollten sie die aktuellen Warnsignale ernst nehmen.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 490,00 US-Dollar

Kursziele : 466,32 und 454,36 US-Dollar

Renditechance via DY9WN1 : 115 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Microsoft Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN4DVQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,43 - 5,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 468,7847 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 468,7847 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 529,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,69 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9WN1 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 5,42 - 5,43 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 589,7574 US-Dollar Basiswert: Microsoft Corp. KO-Schwelle: 589,7574 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 529,05 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 454,36 US-Dollar Hebel: 8,69 Kurschance: + 115 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



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