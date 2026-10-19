Ender der KI-Party?!

Damit verdichten sich die Hinweise auf ein mögliches Doppeltop. Bei dieser Formation scheitert ein Index zweimal daran, ein höheres Kursniveau nachhaltig zu überwinden. Bestätigt sich dieses Muster, könnte das für Anleger ein Signal sein, auf fallende Kurse zu setzen, etwa mit sogenannten Short-Positionen. Zunächst könnte der Bereich um 28.760 Punkte für eine vorübergehende Stabilisierung sorgen. Aus charttechnischer Sicht dürfte die Korrektur dort jedoch noch nicht abgeschlossen sein.

Besonders kritisch ist die Entwicklung seit Anfang dieses Monats. Damals stieg der Nasdaq 100 auf 31.361 Punkte und übertraf damit vorübergehend sein vorheriges Hoch von 30.762 Punkten. Dieser Ausbruch ließ zunächst auf weitere Kursgewinne hoffen. Doch die positive Entwicklung hielt nicht lange an: Eine ausgeprägte rote Wochenkerze machte den Ausbruch schnell wieder zunichte. In der Folge fiel der Index unter die Marke von 30.000 Punkten.

Zwar ist ab 28.760 Punkten zunächst eine technische Gegenbewegung denkbar. In diesem Fall könnte der Nasdaq 100 vorübergehend wieder in Richtung 30.000 Punkte steigen und damit seinen 50-Tage-Durchschnitt erreichen. Anschließend drohen jedoch weitere Verluste. Als nächstes wichtiges Ziel gilt die Marke von 28.029 Punkten, an der der 200-Tage-Durchschnitt verläuft.

Ein Blick auf den längerfristigen Wochenchart zeigt, wie weitreichend die Folgen eines bestätigten Doppeltops sein könnten. In diesem Szenario rückt ein Kursziel von 26.182 Punkten in den Fokus. Abwenden ließe sich diese Entwicklung, wenn der Nasdaq 100 auf Wochenbasis möglichst schnell wieder über 30.885 Punkte steigt. Gelingt das, könnte der Index stattdessen die nächstgrößere Zielzone bei 32.970 Punkten ansteuern.

Angesichts der wachsenden Zweifel an der Wirtschaftlichkeit der milliardenschweren KI-Investitionen erscheint das positive Szenario derzeit allerdings weniger wahrscheinlich. Vorerst sollten Anleger daher mit weiteren Kursschwankungen und einem erhöhten Rückschlagrisiko rechnen.

Trading-Strategie:

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SHORT

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Market-Sell-Order : 29.187 Punkte

Kursziel : 28.029 Punkte

Renditechance via DN6TY7 : 110 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Nasdaq 100-Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN37Z5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,55 - 8,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 28.235,436 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 28.235,436 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.187,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 30,43 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN6TY7 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,55 - 8,56 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 30.140,767 Punkte Basiswert: Nasdaq 100-Index KO-Schwelle: 30.140,767 Punkte akt. Kurs Basiswert: 29.187,55 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 28.029 Punkte Hebel: 30,43 Kurschance: + 120 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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